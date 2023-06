2023 BMW M 1000 RR 49 लाख रुपये की कीमत पर भारत में लॉन्च, पलक झपकते ही पकड़ती है 0 से100 की रफ्तार

2023 BMW M 1000 RR में नए एयरो-ऑप्टिमाइज्ड विंगलेट्स के साथ हल्के कार्बन फाइबर फेयरिंग के साथ आती है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पहले की तुलना में अधिक डाउनफोर्स उत्पन्न करते हैं। कंपनी इसे भारतीय बाजार में 49 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर भारतीय बाजारों में बेचेगी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

BMW drives an updated M 1000 RR bike at Rs 49 lakh

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। BMW Motorrad ने भारतीय बाजार में अपनी फ्लैगशिप सुपरबाइक M 1000 RR के नए वर्जन को भारत में लॉन्च किया है। अब ये बाइक भारतीय बाजार के अंदर दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है- स्टैंडर्ड और कॉम्पिटिशन में उपलब्ध है। इनकी कीमतें क्रमशः 49 लाख रुपये और 55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। आपको बता दें कि M 1000 RR, S1000 का सबसे ट्रैक-फोकस्ड वेरिएंट है। ये 'M' बैज वाली पहली प्रोडक्शन सुपरबाइक भी है। 2023 BMW M 1000 RR का डिजाइन 2023 BMW M 1000 RR में नए एयरो-ऑप्टिमाइज्ड विंगलेट्स के साथ हल्के कार्बन फाइबर फेयरिंग के साथ आती है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पहले की तुलना में अधिक डाउनफोर्स उत्पन्न करते हैं। इसके ब्रेक डक्ट्स को नए फ्रंट मडगार्ड में एकीकृत किया गया है और इन्हें फोर्क लेग्स और ब्रेक कैलीपर्स के आसपास एयर फ्लो को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बाइक फोर्ज्ड या एम कार्बन पहियों के साथ उपलब्ध है। 2023 BMW M 1000 RR का इंजन M 1000 RR में 999 सीसी, इनलाइन 4-सिलेंडर इंजन दिया गया है। ये पॉवरट्रेन 14,500 आरपीएम पर 209 बीएचपी की शक्ति और 11,000 आरपीएम पर 113 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है। ये सुपरबाइक महज 3.1 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है और इसकी टॉप-स्पीड 314 किमी/घंटा है। ये इंजन अलग-अलग वाल्व टाइमिंग और वाल्व लिफ्ट के लिए बीएमडब्ल्यू शिफ्टकैम तकनीक का उपयोग करता है। इसमें अनुकूलित पिस्टन रिंग, संकीर्ण और हल्के कैम फॉलोअर्स, सीएनजी-मशीनीकृत इनटेक पोर्ट, टाइटेनियम वाल्व, अनुकूलित कैमशाफ्ट, लंबी टाइटेनियम कनेक्टिंग रॉड्स और छोटे इनटेक फनल के साथ हल्के 2-रिंग जाली पिस्टन दिए गए हैं। 2023 BMW M 1000 RR के फीचर ये सुपर बाइक 6.5 इंच टीएफटी डिस्प्ले के साथ एम जीपीएस डेटालॉगर और एम जीपीएस लैप्ट्रिगर से लैस है। इसमें रेन, रोड, डायनामिक और रेस प्रो 1-3 जैसे कुल चार राइडिंग मोड हैं। अन्य फीचर्स की बात करें तो ये बाइक इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल, हीटेड ग्रिप्स, डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, एबीएस और एबीएस प्रो, लॉन्च कंट्रोल और पिट-लेन लिमिटर के साथ आती है।

Edited By: Rammohan Mishra