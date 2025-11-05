Elevate, City और Amaze पर मिल रहे हैं भारी डिस्काउंट, Honda दे रही ₹1.56 लाख तक बचाने का मौका
Honda Cars Discount Offers: दिवाली के बाद, होंडा कार्स ने नवंबर 2025 के लिए अपनी गाड़ियों पर छूट की घोषणा की है। होंडा एलिवेट पर 1.56 लाख रुपये तक की छूट है, जबकि होंडा सिटी पर 1.52 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। होंडा अमेज़ पर 95,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। गाड़ियों पर दिवाली के पर्व पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर खत्म हो गए हैं। अब ऑटो निर्माता कंपनी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नवंबर 2025 के लिए नए डिस्काउंट ऑफर लेकर आ रही है। इसको लेकर Honda Cars ने नवंबर 2025 के लिए अपनी गाड़ियों को लिए छूट की घोषणा की है। कंपनी की तरफ से कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी और कॉरपोरेट बेनिफिट के साथ ही एक्सटेंडेड वारंटी पर भी छूट दी जा रही है। आइए विस्तार में जानते हैं कि होंडा की किस कार पर किनता डिस्काउंट दिया जा रहा है?
1. Honda Elevate
- नवंबर 2025 में Honda Elevate पर 1.56 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। Elevate के टॉप ZX ट्रिम (मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों) पर यह डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। इसमें 35,000 रुपये कैश डिस्काउंट, 25,000 रुपये एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी और कॉरपोरेट बेनिफिट शामिल है। इसके साथ ही Elevate खरीदने पर 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी पर 19,000 रुपये छूट भी दी जा रही है।
- वहीं, एंट्री-लेवल SV ट्रिम पर 38,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ग्राहक चाहें तो स्क्रैपेज बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू कम से कम 20,000 रुपये है। Honda Elevate की शुरुआती कीमत 11 लाख रुपये से होती है।
2. Honda City
- इस महीने पर 1.52 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। पॉपुलर सेडान Honda City के SV, V और VX ऑटोमैटिक वेरिएंट पर यह डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। इसमें 80,000 रुपये तक के कैश और एक्सचेंज बेनिफिट, 20,000 रुपये तक के लॉयल्टी और स्क्रैपेज डिस्काउंट और 10,000 रुपये तक का कॉरपोरेट या सेल्फ-एम्प्लॉयड डिस्काउंट दिया जा रहा है।
- इसके साथ ही, Honda City खरीदने पर कंपनी की तरफ से 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी पर भी 28,700 रुपये तक की छूट दी जा रही है। City Hybrid वेरिएंट को खरीदने पर 17,000 तक की 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी पर छूट मिल रही है। Honda City की शुरुआती कीमत 11.95 लाख रुपये से होती है।
3. Honda Amaze
- नवंबर 2025 में Honda Amaze पर 95,000 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। यह छूट इसके दूसरे जनरेशन के S ट्रिम (मैनुअल और ऑटोमैटिक) पर दिया जा रहा है। इसमें 25,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट, 35,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस के साथ ही लॉयल्टी और कॉरपोरेट बेनिफिट शामिल है। इसके साथ ही इस पर कंपनी 15,000 रुपये तक की 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी पर छूट भी दे रही है।
- तीसरी जनरेशन की Amaze ZX MT वेरिएंट पर 67,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ ही MT/CVT और ZX CVT वेरिएंट पर 28,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। दोनों ही जनरेशन के मॉडल पर 20,000 तक स्क्रैपेज बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं। दूसरी जेनरेशन की Amaze की कीमत 7.98 लाख रुपये से और तीसरी जेनरेशन की 7.41 लाख रुपये से शुरू होती है।
