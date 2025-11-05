Elevate, City और Amaze पर मिल रहे हैं भारी डिस्काउंट, Honda दे रही ₹1.56 लाख तक बचाने का मौका

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। गाड़ियों पर दिवाली के पर्व पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर खत्म हो गए हैं। अब ऑटो निर्माता कंपनी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नवंबर 2025 के लिए नए डिस्काउंट ऑफर लेकर आ रही है। इसको लेकर Honda Cars ने नवंबर 2025 के लिए अपनी गाड़ियों को लिए छूट की घोषणा की है। कंपनी की तरफ से कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी और कॉरपोरेट बेनिफिट के साथ ही एक्सटेंडेड वारंटी पर भी छूट दी जा रही है। आइए विस्तार में जानते हैं कि होंडा की किस कार पर किनता डिस्काउंट दिया जा रहा है?