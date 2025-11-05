Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hyundai Venue के किस वेरिएंट को खरीदना आपके लिए सही?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 12:37 PM (IST)

    हुंडई ने भारतीय बाजार में नई कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू और वेन्यू एन लाइन लॉन्च की हैं। वेन्यू की शुरुआती कीमत 7.90 लाख रुपये है, जबकि एन लाइन की कीमत 10.55 लाख रुपये से शुरू होती है। वेन्यू में 1.2L पेट्रोल, 1.0L टर्बो-पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन विकल्प हैं। HX5 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी के लिए बेहतर विकल्प है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Hyundai Venue और Venue N Line की कीमत, वेरिएंट और फीचर्स की पूरी जानकारी

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हुंडई ने भारतीय बाजार में नई कॉम्पैक्ट SUV Hyundai Venue और Venue N Line को लॉन्च कर दिया है। दोनों को ही पहले से ज्यादा प्रीमियम डिजाइन, नए इंटीरियर और बेहतरीन फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है। दोनों में ही कई बड़े बदलाव देखने के लिए मिलते हैं, जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको Hyundai Venue और Venue N Line के सभी वेरिएंट के बारे में विस्तार में बता रहे हैं। साथ ही यह भी बता रहे हैं कि कौन-सा वेरिएंट खरीदना ज्यादा फायदेमंद होने वाला है?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई Hyundai Venue की कीमत

    वेरिएंट पेट्रोल MT टर्बो पेट्रोल MT टर्बो पेट्रोल DCT डीजल MT डीजल AT
    HX2 ₹7.90 लाख ₹8.80 लाख ₹9.70 लाख
    HX4 ₹8.80 लाख
    HX5 ₹9.15 लाख ₹9.74 लाख ₹10.67 लाख ₹10.64 लाख ₹11.58 लाख
    HX6 ₹10.43 लाख ₹11.98 लाख
    HX6T ₹10.70 लाख
    HX7 ₹12.51 लाख
    HX8 ₹11.81 लाख ₹12.85 लाख
    HX10 ₹14.56 लाख ₹15.51 लाख
    N6 (N Line) ₹10.55 लाख ₹11.45 लाख
    N10 (N Line) ₹15.30 लाख

    नई Hyundai Venue की शुरुआती कीमत 7,90 लाख रुपये है और इसकी टॉप वेरिएंट की कीमत 15.69 लाख रुपये तक जाती है। इसी तरह Venue N Line की कीमत 10.55 लाख रुपये से लेकर 15.48 लाख रुपये तक जाती है। Venue को आठ वेरिएंट HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX7, HX8, HX10 और दो स्पोर्टी Venue N Line के वेरिएंट N6 और N10 है।

    नई Hyundai Venue का इंजन ऑप्शन और माइलेज

    इंजन ऑप्शन पावर ट्रांसमिशन माइलेज
    Kappa 1.2 L MPI पेट्रोल 61 kW (83 PS) 5MT (5-स्पीड मैनुअल) 18.05 Kmpl
    Kappa 1.0 L Turbo GDi पेट्रोल 88.3 kW (120 PS) 6MT (6-स्पीड मैनुअल) 18.74 Kmpl
    Kappa 1.0 L Turbo GDi पेट्रोल 88.3 kW (120 PS) 7DCT (7-स्पीड DCT) 20 Kmpl
    U2 1.5 L CRDi डीज़ल 85 kW (116 PS) 6MT (6-स्पीड मैनुअल) 20.99 Kmpl
    U2 1.5 L CRDi डीज़ल 85 kW (116 PS) 6AT (6-स्पीड ऑटोमैटिक) 17.9 Kmpl

    नई Hyundai Venue में पहले की तरह ही इंजन ऑप्शन दिया गया है। इसमें 1.2L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0L टर्बो-पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन है। इस बार इसके डीजल इंजन में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को शामिल किया गया है, जो एक बड़ा अपडेट है। Venue N Line में केवल 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है।

    नई Hyundai Venue का कलर ऑप्शन

    नई Venue को 6 मोनोटोन कलर में लेकर आया गया है, जो Abyss Black, Atlas White, Dragon Red, Hazel Blue, Mystic Sapphire, Titan Grey है। इसके अलावा, 2 ड्यूल-टोन ऑप्शन भी दिया गया है, जो Atlas White और Hazel Blue के साथ Black रूफ है। इसके लिए आपको 18,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। इसके इंटीरियर में भी कई ऑप्शन दिए गए है। HX2 वेरिएंट में ऑल ब्लैक, HX4-HX6 वेरिएंट में ग्रे-ड्यूल टोन, HX8-HX10 वेरिएंट में ब्लू-ग्रे प्रीमियम थीम और N Line में ब्लैक इंटीरियर और रेड स्टिचिंग थीम दी गई है।

    नई Hyundai Venue के वेरिएंट और फीचर्स

    1. Venue HX2

    कीमत: 7.90 लाख –9.70 लाख रुपये

    1. 6 एयरबैग
    2. EBD के साथ ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम)
    3. इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)
    4. वाहन स्थिरता प्रबंधन (VSM)
    5. हिल असिस्ट कंट्रोल (HAC)
    6. फ्रंट डिस्क ब्रेक
    7. फ्रंट और रियर सीट बेल्ट प्रीटेंशनर
    8. सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट
    9. ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट
    10. इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक
    11. स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक
    12. फॉलो-मी-होम हेडलाइट्स
    13. रियर पार्किंग सेंसर
    14. व्हील कवर के साथ 15-इंच स्टील व्हील (1.2 पेट्रोल)
    15. 16-इंच ड्यूल-टोन स्टील व्हील (1.0 टर्बो-पेट्रोल और 1.5 डीजल)
    16. फ्रंट और रियर स्किडप्लेट्स
    17. LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
    18. LED DRLs और पोजिशनिंग लैंप
    19. LED रियर स्टॉप लैंप
    20. LED टेल-लैंप
    21. काला प्लास्टिक ग्रिल
    22. बॉडी-कलर ORVMs
    23. बॉडी-कलर डोर हैंडल
    24. शार्क-फिन एंटीना
    25. बॉडी-कलर स्पॉइलर
    26. 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
    27. 4.2-इंच MID के साथ पार्ट-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
    28. ऑल ब्लैक इंटीरियर
    29. फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री
    30. ऊंचाई एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट
    31. ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल के साथ फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील
    32. वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
    33. फ्रंट और रियर स्पीकर
    34. मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल
    35. फोल्डेबल की
    36. इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs
    37. रियर एसी वेंट
    38. फ्रंट और रियर USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट
    39. फ्रंट और रियर पावर विंडो
    40. पावर आउटलेट
    41. टिल्ट फंक्शन के साथ पावर स्टीयरिंग
    42. केबिन लैंप

    2. Venue HX4

    कीमत: 8.80 लाख रुपये

    HX2 में मिलने वाले फीचर्स के अलावा

    1. टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
    2. डायनेमिक गाइडलाइन्स वाला रिवर्स कैमरा
    3. टाइमर के साथ रियर डिफॉगर
    4. ORVMs पर इंडिकेटर
    5. इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs
    6. डार्क क्रोम ग्रिल
    7. गहरा ग्रे और डव ग्रे इंटीरियर
    8. डुअल-टोन फ़ैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री

    3. Venue HX5

    कीमत: 9.15 लाख –11.58 लाख रुपये

    HX4 में मिलने वाले फीचर्स के अलावा

    1. मैन्युअल रूप से ऊँचाई-समायोज्य ड्राइवर सीट
    2. सनरूफ
    3. पैडल शिफ्टर्स (केवल टर्बो-पेट्रोल DCT और डीज़ल ऑटोमैटिक)
    4. क्रूज़ कंट्रोल (केवल 1.0 टर्बो-पेट्रोल और 1.5 डीज़ल)
    5. पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ स्मार्ट की (केवल 1.2 पेट्रोल और 1.0 टर्बो-पेट्रोल)
    6. ऑटो-फ़ोल्डिंग ORVMs (केवल 1.2 पेट्रोल और 1.0 टर्बो-पेट्रोल)
    7. स्मार्ट की के साथ रिमोट इंजन स्टार्ट (केवल 1.0 टर्बो-पेट्रोल)
    8. फ्रंट आर्मरेस्ट (केवल टर्बो-पेट्रोल DCT और डीज़ल ऑटोमैटिक)

    4. Venue HX6

    कीमत: 10.43 लाख –11.98 लाख रुपये

    HX5 में मिलने वाले फीचर्स के अलावा

    1. क्वाड बीम LED हेडलाइट्स
    2. गहरे क्रोम रंग के दरवाज़े के हैंडल
    3. काला रूफ स्पॉइलर और ORVMs
    4. स्वचालित हेडलाइट्स
    5. रूफ रेल्स
    6. लेदरेट से लिपटा गियर नॉब
    7. स्वचालित अप/डाउन और एंटी-पिंच के साथ पावर्ड ड्राइवर विंडो
    8. रियर विंडो सनशेड
    9. रियर पार्सल ट्रे
    10. फ्रंट ट्वीटर
    11. स्वचालित क्लाइमेट कंट्रोल
    12. वायरलेस चार्जिंग पैड
    13. रियर वाइपर और वॉशर
    14. पैसेंजर वैनिटी मिरर
    15. लेदरेट से लिपटा स्टीयरिंग व्हील (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीजल ऑटोमैटिक)
    16. रियर हाइट-एडजस्टेबल हेडरेस्ट (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीजल ऑटोमैटिक)
    17. वेलकम फंक्शन वाले पडल लैंप (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीजल ऑटोमैटिक)
    18. 60:40 स्प्लिट रियर सीट (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीजल ऑटोमैटिक)
    19. 2-स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीजल ऑटोमैटिक)
    20. कपहोल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट (टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीजल ऑटोमैटिक) केवल)
    21. लगेज लैंप (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीज़ल ऑटोमैटिक)
    22. ग्लवबॉक्स कूलिंग (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीज़ल ऑटोमैटिक)

    5. Venue HX6T

    कीमत: 10.70 लाख रुपये

    HX6 में मिलने वाले फीचर्स के अलावा

    1. कनेक्टेड कार तकनीक
    2. ओवर-द-एयर (OTA) वाहन अपडेट
    3. सनरूफ के लिए वॉइस रिकग्निशन

    6. Venue HX7

    कीमत: 12.51 लाख रुपये

    HX6T में मिलने वाले फीचर्स के अलावा

    1. 16-इंच के अलॉय व्हील
    2. आगे और पीछे एलईडी लाइट बार
    3. एलईडी इंडिकेटर
    4. डैशबोर्ड पर सफ़ेद एम्बिएंट लाइटिंग

    7. Venue HX8

    कीमत: 11.81 लाख – 12.85 लाख रुपये

    HX7 में मिलने वाले फीचर्स के अलावा

    1. रियर डिस्क ब्रेक (केवल टर्बो-पेट्रोल डीसीटी और डीज़ल ऑटोमैटिक)
    2. गहरा नेवी और डव ग्रे इंटीरियर
    3. डुअल टोन लेदरेट सीटें
    4. डोर आर्मरेस्ट
    5. 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
    6. सेंटर कंसोल पर सफ़ेद एम्बिएंट लाइटिंग (टर्बो-पेट्रोल) (केवल DCT और डीज़ल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन)
    7. वेंटिलेटेड आगे की सीटें
    8. ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (केवल टर्बो-पेट्रोल DCT और डीज़ल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन)
    9. ड्राइव मोड सेलेक्ट (इको, नॉर्मल, स्पोर्ट) (केवल टर्बो-पेट्रोल DCT और डीज़ल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन)
    10. ट्रैक्शन कंट्रोल मोड (रेत, कीचड़, बर्फ) (केवल टर्बो-पेट्रोल DCT और डीज़ल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन)

    8. Venue HX10

    कीमत: 14.56 लाख – 15.51 लाख रुपये

    HX8 में मिलने वाले फीचर्स के अलावा

    1. इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM
    2. आगे और साइड पार्किंग सेंसर
    3. लेवल 2 ADAS
    4. दोहरे 12.3-इंच कर्व्ड डिस्प्ले
    5. बोस 8-स्पीकर साउंड सिस्टम
    6. आइडल स्टॉप एंड गो (ISG) (केवल 1.0 टर्बो पेट्रोल)

    Venue N Line के वेरिएंट और फीचर्स

    1. N Line N6

    कीमत: 10.55 लाख – 14.30 लाख रुपये

    HX4 वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के अलावा

    1. 17-इंच के अलॉय व्हील
    2. N लाइन बैजिंग
    3. डुअल एग्जॉस्ट टिप
    4. डुअल-रिज रूफ स्पॉइलर
    5. लाल कैलिपर्स के साथ आगे और पीछे डिस्क ब्रेक
    6. मैन्युअल रूप से ऊँचाई-समायोज्य ड्राइवर सीट
    7. पूरी तरह से काले रंग का इंटीरियर फ़िनिश
    8. N ब्रांडिंग वाली काली लेदरेट सीटें
    9. लेदरेट से लिपटा N-स्पेक स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब
    10. पैडल शिफ्टर्स (केवल टर्बो-पेट्रोल DCT)
    11. क्रूज कंट्रोल
    12. फ्रंट आर्मरेस्ट
    13. क्वाड बीम LED हेडलाइट्स
    14. रूफ रेल्स
    15. ऑटो अप/डाउन और एंटी-पिंच के साथ पावर्ड ड्राइवर विंडो
    16. रियर पार्सल ट्रे
    17. ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (केवल DCT)

    2. N Line N10

    कीमत: 15.30 लाख रुपये

    N6 में मिलने वाले फीचर्स के अलावा

    1. इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM
    2. आगे और साइड पार्किंग सेंसर
    3. लेवल 2 ADAS
    4. दोहरी 12.3-इंच घुमावदार डिस्प्ले
    5. बोस 8-स्पीकर साउंड सिस्टम
    6. आइडल स्टॉप एंड गो (ISG)
    7. वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें
    8. अरोमा डिफ्यूज़र
    9. वायरलेस चार्जिंग पैड
    10. कनेक्टेड कार तकनीक
    11. OTA अपडेट
    12. डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल पर लाल एम्बिएंट लाइटिंग
    13. 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
    14. LED सीक्वेंशियल इंडिकेटर
    15. पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ स्मार्ट की
    16. ऑटो-फोल्डिंग ORVMs
    17. स्मार्ट की के साथ रिमोट इंजन स्टार्ट
    18. ऑटोमैटिक हेडलाइट्स
    19. रियर विंडो सनशेड
    20. फ्रंट ट्वीटर
    21. ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
    22. वायरलेस चार्जिंग पैड
    23. रियर वाइपर और वॉशर
    24. पैसेंजर वैनिटी मिरर
    25. रियर हाइट-एडजस्टेबल हेडरेस्ट
    26. वेलकम फंक्शन के साथ पडल लैंप
    27. 60:40 स्प्लिट रियर सीट
    28. 2-स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट
    29. कपहोल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट
    30. लगेज लैंप
    31. ग्लवबॉक्स कूलिंग

    कौन सा वेरिएंट खरीदना सही रहेगा?

    अगर आप वैल्यू फॉर मनी की तलाश में हैं, तो HX5 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट सबसे समझदारी भरा ऑप्शन होगा। इसमें सनरूफ, पुश-बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल, रिमोट इंजन स्टार्ट और हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसी कई उपयोगी सुविधाएं मिलती हैं। थोड़ा बजट बढ़ाकर HX6 भी लिया जा सकता है, लेकिन इसके कई प्रीमियम फीचर्स सिर्फ टर्बो DCT या डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट में ही मिलते हैं।

     