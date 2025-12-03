Language
    जल्‍द लॉन्‍च होने वाली है Bharat Taxi, पायलट प्रोजेक्‍ट शुरू हुआ, अब मिलेगी Ola Uber को कड़ी चुनौती

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:22 PM (IST)

    भारत में ओला, उबर जैसी कैब सेवाओं को टक्कर देने के लिए सरकार जल्द ही 'भारत टैक्सी' सेवा शुरू करने जा रही है। गुजरात में पंजीकरण शुरू हो चुका है और दिस ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में अब Ola, Uber, Rapido जैसी कैब एग्रीगेटर्स को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। जल्‍द ही सरकार की ओर से सहकारी कैब सर्विस Bharat Taxi को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस कैब सेवा पर क्‍या बड़ी जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    शुरू होगी Bharat Taxi सेवा

    जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से जल्‍द ही भारत टैक्‍सी सेवा को शुरू किया जा सकता है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्‍ट को शुरू भी कर दिया गया है। जिसके कुछ समय बाद इस सेवा को पूरे भारत में शुरू किया जाएगा।

    शुरू हुआ रजिस्‍ट्रेशन

    रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात राज्‍य से रजिस्‍ट्रेशन को शुरू कर दिया गया है। मंगलवार से ही इस सेवा को शुरू किया गया है और अब तक करीब 51 हजार से ज्‍यादा ड्राइवर इस एप पर अपनी गाड़ी को रजिस्‍टर करवा चुके हैं।

    अमित शाह ने दी जानकारी

    लोकसभा में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी एक सवाल के जवाब में दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भारत टैक्‍सी एप दिसंबर से ही पूरे देश में शुरू होने की उम्‍मीद है। जो सहकार टैक्‍सी को-ऑपरेटिव लिमिटेड की ओर से चलाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इस एप का उद्देश्‍य कैब ड्राइवर को निजी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्‍त करवाना है। इसके साथ ही कमीशन पर भी रोक लगाने की बात भी कही गई है।

    किसे मिलेगी चुनौती

    भारत में अभी निजी कैब सेवा प्रदाता के तौर पर Ola, Uber, Rapido जैसी कंपनियां काम कर रही हैं। सरकार की ओर से भारत टैक्‍सी के शुरू होने के बाद इन सभी कंपनियों को कड़ी चुनौती मिलेगी।

    बुक होंगे ये वाहन

    भारत टैक्‍सी एप के जरिए देशभर में दो पहिया वाहन, थ्री व्‍हीलर और कारों को बुुक किया जा सकेगा। इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए वाहन बुक करने पर अन्‍य एप के मुकाबले कम किराया देना होगा क्‍योंकि भारत टैक्‍सी को नो कमीशन पॉलिसी के साथ चलाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस एप के जरिए कैब सेवा देने वाले ड्राइवरों को भी कमीशन नहीं देना होगा जिससे उनकी कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है।