ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश की राजधानी दिल्‍ली में अब जल्‍द ही Ola, Uber, Rapido जैसी कैब एग्रीगेटर्स को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की यह सहकारी कैब सर्विस Bharat Taxi को शुरू करने की तारीख तय हो चुकी है। दिल्‍ली एनसीआर में कब से इस सेवा को शुरू किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Bharat Taxi जल्‍द शुरू होगी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की ओर से जल्‍द ही भारत टैक्‍सी सेवा को शुरू किया जा सकता है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्‍ट को शुरू भी कर दिया गया है। जिसके कुछ समय बाद इस सेवा को पूरे भारत में शुरू किया जाएगा।

कब से होगी शुरू रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्‍ली एनसीआर में इस कैब सेवा की शुरूआत एक जनवरी 2026 से कर दी जाएगी। जिसके बाद दिल्‍ली और एनसीआर क्षेत्र में इस सेवा का लाभ उठाया जा सकेगा। हालांकि अभी इस पर सरकार की ओर से औपचारिक तौर पर तारीख की जानकारी नहीं दी गई है।

एप पर हो रही बुकिंग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भले ही इस कैब सर्विस की शुरुआत एक जनवरी 2026 से की जाएगी। लेकिन अभी से ही इसकी एप पर कैब बुक की जा सकती है। एप पर ली जानकारी कब से इस इस कैब सेवा की सुविधा को दिल्‍ली में लिया जा सकता है, इसकी सही जानकारी देखने के लिए हमने इसके एप को डाउनलोड किया और उसके बाद नोएडा से दिल्‍ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक कैब बुक करने की प्रक्रिया को पूरा किया। जिसके बाद एप ने दिखाया कि 28.5 किलोमीटर की दूरी को अभी तय करने पर नॉन एसी कैब के लिए 563 रुपये, एसी कैब के लिए 622 रुपये, XL कैब के लिए 1007 रुपये का भुगतान करना होगा।