Bajaj Pulsar के पूरे हुए 25 साल, आज भी लोगों के दिलों पर कर रही राज, यहां पढ़ें पहली पल्सर की कहानी

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में अगर किसी ब्रांड ने युवाओं के दिलों पर लंबे समय तक राज किया है, तो वह है Bajaj Pulsar। साल 2001 में पहली बार लॉन्च हुई पल्सर ने अब भारत में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके को सेलिब्रेट करते हुए Bajaj Auto ने ग्राहकों के लिए 7,000 रुपये तक के बेनिफिट्स की घोषणा की है, जो चुनिंदा पल्सर मॉडल्स पर सीमित समय के लिए उपलब्ध हैं।

क्या-क्या मिल रहे हैं एनिवर्सरी बेनिफिट्स? बजाज की ओर से दी जा रही यह सिल्वर जुबली ऑफर सिर्फ एक डिस्काउंट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई तरह के प्रैक्टिकल फायदे शामिल किए गए हैं, ताकि खरीदारी का फैसला और आसान हो सके। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को मिल रहा है।

डायरेक्ट सेविंग्स फाइनेंस पर जीरो प्रोसेसिंग फीस पांच फ्री सर्विस कंपनी का कहना है कि यह ऑफर देशभर की डीलरशिप्स पर लाइव है, लेकिन इसकी वैधता सीमित है। ऐसे में बाइक खरीदने की सोच रहे ग्राहकों को नजदीकी शोरूम से समय रहते जानकारी लेनी चाहिए।

पहली Bajaj Pulsar की कहानी Pulsar की शुरुआत साल 2001 में हुई थी, जब बजाज ऑटो ने 150 cc और 180 cc इंजन के साथ इस स्पोर्ट्स बाइक को भारतीय बाजार में उतारा। उस दौर में, जब कंपनी 80 और 90 के दशक में गियर वाले स्कूटर्स के लिए जानी जाती थी, पल्सर ने बजाज की पहचान ही बदल दी। गोल हेडलैम्प, रेट्रो-क्लासिक डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आई यह बाइक युवाओं के बीच तुरंत हिट हो गई। उस समय पल्सर को भारत की पहली ऐसी स्पोर्ट्स बाइक के तौर पर देखा गया, जिसमें डिस्क ब्रेक और टैकोमीटर जैसे फीचर्स दिए गए थे। 150cc इंजन करीब 12 bhp और 180 cc इंजन लगभग 15 bhp की पावर देता था, जिन्हें 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया था। यहीं से भारत में स्पोर्ट्स-कम्यूटर बाइक सेगमेंट को एक नई दिशा मिली। 125cc से 400 cc तक की Pulsar रेंज 25 साल बाद पल्सर सिर्फ एक मॉडल नहीं, बल्कि एक पूरा पोर्टफोलियो बन चुकी है। फिलहाल भारत में Bajaj Pulsar की 12 मॉडल्स की लाइन-अप मौजूद है।