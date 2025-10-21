Language
    भारत में लॉन्‍च होने से पहले ही Audi Q3 का हुआ क्रैश टेस्‍ट, बच्‍चों और व्‍यस्‍कों के लिए कितनी है सुरक्षित

    By Sameer Goel
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:29 PM (IST)

    ऑडी की ओर से कई देशों में कारों की बिक्री की जाती है। निर्माता जल्‍द ही भारत में नई Audi Q3 को लॉन्‍च कर सकती है। इसके पहले इसका क्रैश टेस्‍ट किया गया है। जिसके बाद आए नतीजों के मुताबिक यह व्‍यस्‍कों के साथ ही बच्‍चों के लिए कितनी सुरक्षित होगी। आइए जानते हैं।

    Audi Q3 का Euro NCAP ने किया क्रैश टेस्‍ट।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में ऑडी की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता जल्‍द ही नई Audi Q3 को भारत में पेश कर सकती है। इसके पहले इसका क्रैश टेस्‍ट किया गया है। किस संस्‍था ने इसका क्रैश टेस्‍ट किया है। इसमें इसे कितने अंक मिले हैं। यह एसयूवी बच्‍चों और व्‍यस्‍कों के लिए कितनी सुरक्षित है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Audi Q3 का हुआ क्रैश टेस्‍ट

    ऑडी की नई Audi Q3 का हाल में ही क्रैश टेस्‍ट किया गया है। Euro NCAP की ओर से एसयूवी का क्रैश टेस्‍ट किया गया है। जिसके बाद इसे सुरक्षा के मामले में पूरे पांच सितारे मिले हैं।

    व्‍यस्‍कों के लिए कितनी सुरक्षित

    व्‍यस्‍कों के लिए यह एसयूवी सुरक्षा के मामले में 87 फीसदी अंक हासिल कर चुकी है। जिसमें फ्रंटल इम्‍पैक्‍ट के लिए 16 में से 12, लेटर इम्‍पैक्‍ट के लिए 16 में से 15, रियर और रेस्‍क्‍यू के लिए चार में से पूरे चार अंक मिले हैं। 

    बच्‍चों के लिए कितनी सुरक्षित

    यूरो एनसीएपी की ओर से किए गए क्रैश टेस्‍ट के बाद आए नतीजों के मुताबिक 49 में से 42.5 अंक हासिल हुए हैं। जिसमें फ्रंटल इम्‍पैक्‍ट, लेटरल इम्‍पैक्‍ट में 15.5 और आठ, सेफ्टी फीचर में 13 में से सात, सीआरएस इंस्‍टालेशन चेक में 12 में से 12 अंक हासिल हुए हैं।

    सड़क उपयोग करने वालों के लिए कितनी सुरक्षित

    नतीजों के मु‍ताबिक यह एसयूवी सड़क उपयोग करने वाले लोगों के लिए भी सुरक्षा के मामले में 80 फीसदी अंक हासिल कर चुकी है। सेफ्टी असिस्‍ट के लिए भी इसे क्रैश टेस्‍ट के बाद 78 फीसदी अंक मिले हैं।

    किस वेरिएंट पर हुआ टेस्‍ट

    यूरो एनसीएपी ने इस एसयूवी के Audi Q3 SUV TFSI 110 kW वेरिएंट को टेस्‍ट किया है। जो लेफ्ट हैंड ड्राइव वेरिएंट है। लेकिन यह रेटिंग इसके लेफ्ट और राइट हैंड ड्राइव वेरिएंट्स पर भी मान्‍य होगी।

    जल्‍द आ सकती है भारत

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑडी की ओर से भारतीय बाजार में इसे अपडेट के साथ जल्‍द लॉन्‍च किया जा सकता है। हालांकि अभी निर्माता की ओर से इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है।  