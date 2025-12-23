अप्रिलिया RS 457 और Tuono 457 के दाम में होगी बढ़ोत्तरी

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में अप्रिलिया की ओर से कई बेहतरीन दो पहिया वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से 457 सीसी सेगमेंट में Aprilia RS 357 और Apirilia Tuono 457 को भी ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्‍द ही इन मोटरसाइकिल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। कब से इनकी कीमत में कितनी बढ़ोतरी की जा सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

बढ़ सकते हैं दाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रिलिया की मोटरसाइकिल की कीमत में जल्‍द ही बढ़ोतरी करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अभी निर्माता की ओर से इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। कब से बढ़ सकते हैं दाम जानकारी के मुताबिक निर्माता की ओर से अपनी दोनों मोटरसाइकिल की कीमत को 25 दिसंबर 2025 के बाद बढ़ाया जा सकता है। निर्माता की ओर से GST 2.0 की घोषणा के बाद कीमतों में बढ़ोतरी न करने का फैसला लिया था।

GST दरों में हुआ था बदलाव सरकार की ओर से सितंबर 2025 में जीएसटी की दरों में बदलाव किया था। जिसके बाद 350 सीसी सेगमेंट से बड़े इंजन वाली मोटरसाइकिल पर टैक्‍स को बढ़ा दिया था, लेकिन अप्रिलिया की ओर से कीमत में तब बढ़ोतरी नहीं की गई थी। लेकिन अब निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली दोनों मोटरसाइकिल की कीमत को बढ़ाया जा सकता है।

कितनी बढ़ सकती है कीमत निर्माता की ओर से जब कीमत में बढ़ोतरी की जाएगी, तब इसकी औपचारिक तौर पर जानकारी दी जा सकती है। लेकिन अभी उम्‍मीद है कि इन दोनों मोटरसाइकिल की कीमत में 10 से 15 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

कैसे हैं फीचर्स Aprilia RS 457 एक फुली फेयर्ड बाइक के तौर पर ऑफर की जाती है। इसमें एलईडी हेडलाइट, इंजन मैप, ड्यूल चैनल एबीएस के साथ रोल ओवर सिस्‍टम, ट्रैक्‍शन कंट्रोल, पांच इंच टीएफटी इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, राइडिंग के लिए तीन मोड्स को दिया जाता है। इसमें 17 इंच के टायर्स दिए जाते हैं और दोनों पहियों पर डिस्‍क ब्रेक मिलता है। बाइक में 13 लीटर की क्षमता का पेट्रोल टैंक मिलता है और 41 एमएम के यूएसडी फॉर्क्‍स के साथ बाइक को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। बाइक को Racing Stripes, Prismatic Dark और Opalescent Light जैसे तीन रंगों में ऑफर किया जाता है।