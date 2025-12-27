नई Tata Punch फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान आई नजर, दिखा नया फ्रंट डिजाइन और स्लीक LED DRLs
टाटा मोटर्स 2026 में अपनी लोकप्रिय माइक्रो-एसयूवी Tata Punch फेसलिफ्ट लॉन्च करेगी। हाल ही में इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया, जो अब प्रोडक्शन के करीब ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टाटा मोटर्स साल 2026 में Tata Punch Facelift को लॉन्च करने वाली है। यह टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में शामिल रही है। अब कंपनी लंबे समय के बाद इस माइक्रो-SUV को एक नया लुक देने की तैयारी कर रही है। हाल ही में 2026 Tata Punch Facelift को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। अब यब मॉडल अब क्लोज-टू-प्रोडक्शन स्टेज में पहुंच चुका है। आइए विस्तार में जानते हैं कि टाटा पंच के टेस्टिंग मॉडल में क्या कुछ देखने के लिए मिला है?
टेस्टिंग में दिखे ये बदलाव
- Tata Punch फेसलिफ्ट के टेस्टिंग मॉडल में कैमोफ्लाज में दिखाई दी। लेकिन डिजाइन से जुड़े कई अहम बदलाव साफ दिखते हैं। सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो इसमें नया बंपर दिया गया है। लोअर बंपर एरिया में कैमोफ्लाज को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां ADAS मॉड्यूल दिया जा सकता है। ऊपर की ओर मौजूद मेन ग्रिल में अब दो उभरे हुए हॉरिजॉन्टल एयर इंटेक स्लिट्स देखने को मिलते हैं।
- LED DRLs पहले से ज्यादा स्लीक हो गई हैं और क्लैमशेल बोनट भी नजर आता है। हेडलैंप्स अब वर्टिकली ओरिएंटेड दिखते हैं, जो मौजूदा Punch EV से प्रेरित लगते हैं। ट्रिम या पर्सोना के हिसाब से हेडलाइट यूनिट में कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फॉग लैंप्स भी मिल सकते हैं।
- नई अलॉय व्हील डिजाइन भी देखने को मिलती है, हालांकि वह पूरी तरह ढकी हुई है। साइड प्रोफाइल में मोटी डोर क्लैडिंग बरकरार रखी गई है, जो मौजूदा मॉडल जैसी ही है और यह अनपेंटेड दिखाई देती है। इसके अलावा, स्पाई शॉट्स में 360-डिग्री कैमरा भी नजर आता है, जिसे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
इंटीरियर में मिलेगा ज्यादा प्रीमियम फीचर्स
पहले सामने आई Punch Facelift की तस्वीरों के आधार पर केबिन में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें इल्यूमिनेटेड Tata लोगो के साथ नया स्टीयरिंग व्हील, बड़ा 10.2-इंच टचस्क्रीन, नया डैशबोर्ड और रीडिज़ाइन्ड सेंटर कंसोल शामिल है। फीचर्स की बात करें तो वेंटिलेटेड सीट्स, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जो Punch को सेगमेंट में और मजबूत बना सकते हैं।
