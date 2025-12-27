नई Tata Punch फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान आई नजर, दिखा नया फ्रंट डिजाइन और स्लीक LED DRLs

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स साल 2026 में Tata Punch Facelift को लॉन्च करने वाली है। यह टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में शामिल रही है। अब कंपनी लंबे समय के बाद इस माइक्रो-SUV को एक नया लुक देने की तैयारी कर रही है। हाल ही में 2026 Tata Punch Facelift को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। अब यब मॉडल अब क्लोज-टू-प्रोडक्शन स्टेज में पहुंच चुका है। आइए विस्तार में जानते हैं कि टाटा पंच के टेस्टिंग मॉडल में क्या कुछ देखने के लिए मिला है?