नई Mahindra Thar Roxx टेस्टिंग के दौरान आई नजर, क्या हो सकता है नया?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:15 PM (IST)

    Mahindra Thar Roxx 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ टेस्टिंग के दौरान दिखी।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Mahindra ने बीते कुछ वर्षों में भारतीय SUV बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। Scorpio (Classic और N), Thar और Thar Roxx जैसी गाड़ियों की शानदार बिक्री ने कंपनी को लीडिंग SUV मैन्युफैक्चरर के तौर पर स्थापित किया है। Thar Roxx को लॉन्च हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन 3-डोर और 5-डोर दोनों वर्जन को ग्राहकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और लंबा वेटिंग पीरियड देखने को मिला। हाल ही में Thar Roxx को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

    टेस्टिंग के दौरान दिखी Thar Roxx

    हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों में Mahindra Thar Roxx को भारी कैमोफ्लाज में टेस्ट करते हुए देखा गया है। इन तस्वीरों में दो अलग-अलग टेस्ट म्यूल नजर आए हैं। एक गाड़ी में स्टील व्हील्स लगे हुए हैं, जबकि दूसरी में अलॉय व्हील्स दिखाई देते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि कंपनी वेरिएंट्स के हिसाब से कुछ अंतर रख सकती है।

    डिजाइन में बड़े बदलाव नहीं

    स्पाई शॉट्स के आधार पर देखा जाए तो Thar Roxx के डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। फ्रंट ग्रिल और ओवरऑल बॉक्सी SUV स्टाइल मौजूदा मॉडल जैसा ही नजर आता है। हालांकि, बैजिंग में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे नए इंजन ऑप्शन को हाईलाइट किया जा सके।

    1.5-लीटर डीजल इंजन पर फोकस

    इस बार Thar Roxx में सबसे अहम बदलाव इंजन को लेकर हो सकता है। लॉन्च के समय Mahindra ने संकेत दिए थे कि आगे चलकर Roxx लाइनअप में 1.5-लीटर डीजल इंजन जोड़ा जाएगा। अब जब शुरुआती डिमांड काफी हद तक पूरी हो चुकी है, तो कंपनी इस छोटे डीजल इंजन के जरिए ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच बनाने की तैयारी कर रही है।

    नए वेरिएंट से क्या बदलेगा?

    फिलहाल Mahindra Thar Roxx की शुरुआती कीमत MX1 2.0-लीटर पेट्रोल RWD के लिए 12.25 लाख रुपये और MX1 2.2-लीटर डीजल RWD के लिए 13.48 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नया 1.5-लीटर डीजल वेरिएंट एंट्री-लेवल ऑप्शन बन सकता है, जिससे Roxx की शुरुआती कीमत कम होने की संभावना है।

    3-डोर Thar भी हो रही अपडेट

    अगर 3-डोर Thar के 1.5-लीटर डीजल वर्जन को उदाहरण मानें, तो Thar Roxx का यह नया इंजन ऑप्शन काफी पॉपुलर हो सकता है। खासकर उन ग्राहकों के बीच, जो दमदार डिजाइन और रोड प्रेजेंस को प्राथमिकता देते हैं। इस इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स आए तो यह एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फीचर्स के मामले में Thar Roxx पहले से ही अच्छी तरह लैस है, इसलिए इसमें बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। वहीं, Mahindra भविष्य में हाइब्रिड पावरट्रेन पर भी काम कर रही है, लेकिन ये तकनीकें संभवतः किसी नए प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल सकती हैं।