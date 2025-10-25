Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नई Hyundai Venue के लॉन्च से पहले खास डिटेल आई सामने, देखें किस वेरिएंट में मिलेगा कौन-सा इंजन

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    2026 Hyundai  Venue को लॉन्च से पहले ही दिखा दिया है। इस सब-4 मीटर SUV को 4 नवंबर, 2025 को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले ही इंजन और वेरिएंट की जानकारी लीक हो गई है। इसमें Kappa 1.2L MPI, Kappa 1.0L Turbo GDI और U2 1.5L CRDi Diesel इंजन विकल्प मिलेंगे, जो मैनुअल, ऑटोमैटिक और DCT ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध होंगे। Venue 2026 में नए ट्रैक्शन और ड्राइव मोड भी मिलेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई Hyundai Venue के लॉन्च से पहले इंजन और वेरिएंट की जानकारी लीक।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Hyundai ने अपनी नई 2026 Venue को लॉन्च से पहले पेश कर दिया है। इस सब-4 मीटर SUV की लॉन्चिंग 4 नवंबर 2025 को होने वाली है। लॉन्च से पहले ही इसके इंजन और वेरिएंट्स की जानकारी लीक हो गई है। आइए विस्तार से देखें कि 2026 Venue में कौन-कौन से इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प मिलेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई Hyundai Venue के वेरिएंट

    2026 Venue में Hyundai ने अपने ट्रिम लेवल को पूरी तरह से नया रूप दिया है। इसे HX 2, HX 4, HX 5, HX 6, HX 6T, HX 7, HX 8, और HX 10 वेरिएंट में लेकर आया जा रहा है। इन वेरिएंट्स में 3 और 9 नंबर गायब हैं।

    नई Hyundai Venue के इंजन ऑप्शन

    इसे पहले की तरह ही इंजन ऑप्शन के साथ लेकर आया जा रहा है, जो Kappa 1.2L MPI, Kappa 1.0L Turbo GDI और U2 1.5L CRDi Diesel है। ये इंजन मैनुअल, ऑटोमैटिक और DCT (Dual Clutch Transmission) के साथ उपलब्ध होंगे।

    इंजन वाइज वेरिएंट

    वेरिएंट Kappa 1.2L MPI Kappa 1.0L Turbo GDI U2 1.5L CRDi Diesel
    HX 2 5-स्पीड MT 6-स्पीड MT 6-स्पीड MT
    HX 4 5-स्पीड MT 6-स्पीड MT -
    HX 5 5-स्पीड MT MT / DCT MT / AT
    HX 6 5-स्पीड MT 7-स्पीड DCT -
    HX 6T 5-स्पीड MT - -
    HX 7 - - 6-स्पीड MT
    HX 8 - MT / DCT -
    HX 10 - 7-स्पीड DCT 6-स्पीड AT

    नोट- MT = मैनुअल ट्रांसमिशन, DCT = डुअल क्लच ट्रांसमिशन, AT = ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    1. Kappa 1.2L MPI इंजन को HX 2 से HX 6T तक केवल 5-स्पीड मैनुअल में लेकर आया जा सकता है।
    2. Kappa 1.0L Turbo GDI इंजन को HX 2 वेरिएंट में 6-स्पीड MT, HX 5 और HX 8 वेरिएंट में MT और DCT दोनों ऑप्शन और HX 6 और HX 10 वेरिएंट में 7-स्पीड DCT मिल सकता है।
    3. U2 1.5L CRDi Diesel इंजन को HX 2 और HX 7 वेरिएंट में 6-स्पीड MT, HX 5 वेरिएंट में MT और AT दोनों ऑप्शन और HX 10 वेरिएंट में 6-स्पीड AT के साथ लाया जा सकता है।
     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by We Guide Auto (@weguide.auto)

    नई Venue में Diesel AT का विकल्प पहली बार उपलब्ध होगा। HX 5 वेरिएंट सबसे अधिक लचीलापन प्रदान करता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं।

    नई Hyundai Venue के नए फीचर्स

    लीक हुए डिटेल में यह भी सामने आया है कि 2026 Venue में नए ट्रैक्शन मोड (Sand, Mud, Snow) और ड्राइव मोड (Eco, Normal, Sport) मिलेंगे। ऑटोमैटिक और DCT वेरिएंट्स के साथ पैडल शिफ्टर्स देखने के लिए मिलेंगे।

    यह भी पढ़ें- Hyundai Venue New vs Old: पुरानी से कितनी अलग है नई वेन्यू? फोटोज में देखें डिजाइन और इंटीरियर में हुए बदलाव