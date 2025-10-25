नई Hyundai Venue के लॉन्च से पहले खास डिटेल आई सामने, देखें किस वेरिएंट में मिलेगा कौन-सा इंजन

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Hyundai ने अपनी नई 2026 Venue को लॉन्च से पहले पेश कर दिया है। इस सब-4 मीटर SUV की लॉन्चिंग 4 नवंबर 2025 को होने वाली है। लॉन्च से पहले ही इसके इंजन और वेरिएंट्स की जानकारी लीक हो गई है। आइए विस्तार से देखें कि 2026 Venue में कौन-कौन से इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प मिलेंगे।

नई Hyundai Venue के वेरिएंट 2026 Venue में Hyundai ने अपने ट्रिम लेवल को पूरी तरह से नया रूप दिया है। इसे HX 2, HX 4, HX 5, HX 6, HX 6T, HX 7, HX 8, और HX 10 वेरिएंट में लेकर आया जा रहा है। इन वेरिएंट्स में 3 और 9 नंबर गायब हैं।

नई Hyundai Venue के इंजन ऑप्शन इसे पहले की तरह ही इंजन ऑप्शन के साथ लेकर आया जा रहा है, जो Kappa 1.2L MPI, Kappa 1.0L Turbo GDI और U2 1.5L CRDi Diesel है। ये इंजन मैनुअल, ऑटोमैटिक और DCT (Dual Clutch Transmission) के साथ उपलब्ध होंगे।