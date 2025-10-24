Language
    Hyundai Venue New vs Old: पुरानी से कितनी अलग है नई वेन्यू? फोटोज में देखें डिजाइन और इंटीरियर में हुए बदलाव

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:21 PM (IST)

    Hyundai Venue New vs Old: हुंडई ने भारत में नई 2026 Venue पेश की है, जो बोल्ड डिजाइन और नए फीचर्स के साथ आती है। एक्सटीरियर में नया ग्रिल, एलईडी डीआरएल और क्वाड-एलईडी हेडलैंप दिए गए हैं। इंटीरियर में डुअल 12.3-इंच की कर्व्ड डिस्प्ले और प्रीमियम सुविधाएं हैं। यह नए कोड-आधारित वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी।

    Hyundai Venue New vs Old: क्या बदला, क्या है नया?

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Hyundai ने भारत के सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में अपनी नई 2026 Hyundai Venue को पेश कर दिया है। इसे पहले से ज्यादा बोल्ड, मस्कुलर और हाई-टेक डिजाइन दिया गया है। नया मॉडल पूरी तरह से री-डिजाइन किया गया है, और इसकी साइज व फीचर्स दोनों ही अब ज्यादा प्रीमियम हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि नई Venue मॉडल पुराने की तुलना में कितनी बदल गई है?

    Hyundai Venue New vs Old: एक्सटीरियर डिजाइन

    2026 Hyundai Venue अब पूरी तरह से नया डिजाइन लेकर आई है। 2022 में हुए फेसलिफ्ट के बाद, यह इसका पहला बड़ा अपडेट है जो इसके पूरे लुक और प्रपोर्शन को बदल देता है। अब Venue का डिजाइन ज्यादा बॉक्सी और स्पोर्टी दिखता है। फ्रंट पर नया ग्रिल दिया गया है जो LED कनेक्टिंग बार के साथ आता है। इसके DRLs अब वर्टिकल हैं और लगभग पूरी हेडलाइट ऊंचाई को कवर करते हैं। क्वाड-LED हेडलैंप सेटअप इसे हाई-टेक लुक देता है।

    इसमें दी गई फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट्स पहले से बड़ी हैं और नीचे हॉरिजॉन्टल ग्रिल के साथ दो वर्टिकल इनलेट्स दिए गए हैं। बोनट पर मस्कुलर क्रिजेज और आयताकार व्हील आर्च क्लैडिंग SUV की मजबूती को और उभारती है।

    साइड प्रोफाइल में भी बड़ा बदलाव हुआ है। नए Venue में ऊंचे रूफ रेल्स हैं, नए रियर डोर डिजाइन के साथ पीछे की क्वार्टर ग्लास पैनल अब ज्यादा डायनामिक दिखता है। पिछला हिस्सा भी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। अब टेललाइट्स ब्लैक पैनल से जुड़ी हैं, जिसमें बीच में VENUE की बैजिंग दी गई है। नए ORVMs में कैमरे लगे हैं, जो 360-डिग्री कैमरा और Level-2 ADAS सिस्टम की मौजूदगी का संकेत देते हैं। साथ ही नए अलॉय व्हील्स डिजाइन को और आकर्षक बनाते हैं।

    Hyundai Venue New vs Old: इंटीरियर अपडेट

    केबिन को Hyundai ने इसे पूरी तरह से नया रूप दिया है। पुराने Venue का राउंड डिजाइन अब खत्म हो गया है, और उसकी जगह ली है शार्प और क्लीन लाइनों ने। डैशबोर्ड अब फ्लैट है, जिसमें मिड-सेंटर सेक्शन में सबवूफर इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा, डैशबोर्ड का मटीरियल और फिनिशिंग अब और प्रीमियम दिखती है। AC कंट्रोल अब सिंगल-जोन हैं और नए डिजाइन में आते हैं। स्टीयरिंग व्हील तीन-स्पोक डिजाइन में है, और इसमें नीचे की ओर स्प्लिट स्पोक दिया गया है। बीच में Hyundai का नया क्वाड-डॉट लोगो है।

    सबसे बड़ा अपडेट है डुअल 12.3-इंच की कर्व्ड डिस्प्ले, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों को जोड़ती है। यह वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करती है और इसमें एडवांस टेलीमैटिक्स फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा, ऑटो-डिमिंग IRVM, फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट्स, Bose साउंड सिस्टम, रियर विंडो शेड्स और डुअल-टोन लेदर अपहोल्स्ट्री जैसी प्रीमियम सुविधाएं दी गई हैं।

    Hyundai Venue New vs Old: वेरिएंट

    नई Venue अब पुराने SX, S+ जैसे पारंपरिक वेरिएंट नामों की जगह पूरी तरह नए कोड-आधारित वेरिएंट्स के साथ आएगी, जो HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX7, HX8 और HX10 है।

