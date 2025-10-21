बिना क्लच दबाए बदलेगा गियर, HONDA ने लॉन्च की ऑटोमेटिक बाइक Rebel 300, कीमत है इतनी

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Honda टू-व्हीलर ने अपनी E-Clutch तकनीक को अब छोटी कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिल में भी देना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में कंपनी ने 2026 Honda Rebel 300 को नए E-Clutch फीचर के साथ लॉन्च किया है। इसके साथ ही और भी कई फीचर्स से लैस किया है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

नई Honda Rebel 300 का डिजाइन और फीचर्स 2026 Rebel 300 में कोई बड़ा मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। बाइक दो नए कलर ऑप्शन में आती है, जो Pearl Smoky Gray और Matte Black Metallic है। इसका लुक एक क्लासिक क्रूजर की तरह है, जिसमें राउंड हेडलाइट, कलर-मैच फेंडर्स, टियर-ड्रॉप फ्यूल टैंक और ऑल-ब्लैक एग्जॉस्ट दिया गया है।

स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस Honda Rebel 300 में 286cc लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 25 hp की पावर और 23.86 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जिसमें अब Honda E-Clutch भी शामिल है।



इसमें सस्पेंशन के लिए फ्रंट में 41mm फोर्क्स और रियर में डुअल शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 296mm और रियर में 240mm डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। बाइक के दोनों सिरों पर 16-इंच के अलॉय व्हील्स हैं, जिन पर 130/90 फ्रंट और 150/80 रियर टायर्स लगे हैं। सिर्फ 690 mm की सीट हाइट इसे लो और कंट्रोल्ड राइडिंग पोजीशन देती है।

नई Honda Rebel 300 की कीमत 2026 Honda Rebel 300 E-Clutch को अमेरिका में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत USD 5,349 (लगभग 4.70 लाख रुपये) रखी गई है। हालांकि, E-Clutch के साथ नई Rebel 300 की कीमत पिछले साल की तुलना में 500 डॉलर (करीब 44,000 रुपये) बढ़ गई है।