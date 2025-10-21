बिना क्लच दबाए बदलेगा गियर, HONDA ने लॉन्च की ऑटोमेटिक बाइक Rebel 300, कीमत है इतनी
होंडा ने 2026 Rebel 300 को E-Clutch तकनीक के साथ लॉन्च किया है। इस बाइक में 286cc का इंजन है और यह दो नए रंगों में उपलब्ध है। E-Clutch सिस्टम राइडर को बिना क्लच लीवर का इस्तेमाल किए गियर बदलने की सुविधा देता है। यह तकनीक नए और अनुभवी दोनों राइडर्स के लिए उपयोगी है, जिससे राइडिंग आसान और सुरक्षित होती है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Honda टू-व्हीलर ने अपनी E-Clutch तकनीक को अब छोटी कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिल में भी देना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में कंपनी ने 2026 Honda Rebel 300 को नए E-Clutch फीचर के साथ लॉन्च किया है। इसके साथ ही और भी कई फीचर्स से लैस किया है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।
नई Honda Rebel 300 का डिजाइन और फीचर्स
2026 Rebel 300 में कोई बड़ा मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। बाइक दो नए कलर ऑप्शन में आती है, जो Pearl Smoky Gray और Matte Black Metallic है। इसका लुक एक क्लासिक क्रूजर की तरह है, जिसमें राउंड हेडलाइट, कलर-मैच फेंडर्स, टियर-ड्रॉप फ्यूल टैंक और ऑल-ब्लैक एग्जॉस्ट दिया गया है।
स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस
Honda Rebel 300 में 286cc लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 25 hp की पावर और 23.86 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जिसमें अब Honda E-Clutch भी शामिल है।
इसमें सस्पेंशन के लिए फ्रंट में 41mm फोर्क्स और रियर में डुअल शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 296mm और रियर में 240mm डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। बाइक के दोनों सिरों पर 16-इंच के अलॉय व्हील्स हैं, जिन पर 130/90 फ्रंट और 150/80 रियर टायर्स लगे हैं। सिर्फ 690 mm की सीट हाइट इसे लो और कंट्रोल्ड राइडिंग पोजीशन देती है।
नई Honda Rebel 300 की कीमत
2026 Honda Rebel 300 E-Clutch को अमेरिका में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत USD 5,349 (लगभग 4.70 लाख रुपये) रखी गई है। हालांकि, E-Clutch के साथ नई Rebel 300 की कीमत पिछले साल की तुलना में 500 डॉलर (करीब 44,000 रुपये) बढ़ गई है।
क्या है Honda E-Clutch तकनीक?
- Honda की E-Clutch सिस्टम यूजर्स को क्लच लीवर इस्तेमाल किए बिना गियर बदलने की सुविधा देती है। यानी राइडर चाहे तो क्लच का इस्तेमाल न करे, फिर भी गियर आसानी से बदल सकता है। अगर किसी को क्लच के साथ राइड करने की आदत है, तो वह पारंपरिक तरीके से भी चला सकता है।
- यह टेक्नोलॉजी क्विक-शिफ्टर की तरह भी काम करती है, जिससे फुल थ्रॉटल पर बिना क्लच के गियर बदलना संभव होता है। यूजर्स को मैनुअल और ऑटोमेटिक क्लच मोड बदलने के लिए किसी बटन की जरूरत नहीं पड़ती। सिस्टम खुद ही राइडर के इनपुट के अनुसार मोड बदल लेता है।
- डिफॉल्ट रूप से बाइक क्लचलेस मोड में रहती है, लेकिन जैसे ही राइडर हैंडलबार वाले क्लच लीवर को इस्तेमाल करता है, बाइक मैनुअल मोड में चली जाती है और जब क्लच छोड़ दिया जाता है, तो यह अपने-आप फिर से क्लचलेस मोड में लौट आती है।
- Honda का कहना है कि यह फीचर नए और अनुभवी दोनों राइडर्स के लिए फायदेमंद है। यह इंजन स्टॉल की समस्या को खत्म करता है और राइडिंग को आसान व सुरक्षित बनाता है, खासकर नए राइडर्स के लिए।
