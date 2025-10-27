ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों में होंडा की ओर से मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्‍द ही Honda CB 1000 GT मोटरसाइकिल को पेश किया जा सकता है। इसके पहले ही मोटरसाइकिल की फोटो सोशल मीडिया पर लीक हो गई हैं। इनसे किस तरह की जानकारी सामने आई है। कब तक इसे पेश किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

होंडा कर रही नई मोटरसाइकिल लॉन्‍च की तैयारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्‍लोबल स्‍तर पर होंडा की ओर से नई मोटरसाइकिल के तौर पर Honda CB 1000 GT को पेश करने की तैयारी की जा रही है। नई मोटरसाइकिल के लॉन्‍च से पहले ही इसकी फोटो सोशल मीडिया पर लीक हो गई हैं।

क्‍या मिली जानकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक नई मोटरसाइकिल के लॉन्‍च से पहले सोशल मीडिया पर जो फोटो लीक हुई हैं, उनके मुताबिक नई मोटरसाइकिल में CB 1000 हॉर्नेट जैसा ही फ्रेम दिया जा सकता है। अन्‍य एडवेंचर मोटरसाइकिल की तरह ही यह भी काफी भारी भरकम दिखाई दे रही है। सेमी फेयरिंग के साथ आने वाली इस मोटरसाइकिल पर बड़े और साफ अक्षरों में बैजिंग दी गई है। इसके साथ ही ऊंची विंडस्‍क्रीन भी दिखाई दे रही है।

मिल सकते हैं ये फीचर्स निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जा सकता है। जिसमें ट्विन पॉड एलईडी रिफ्लेक्‍टर हेडलाइट, स्‍कल्‍प्‍टेड फ्यूल टैंक, नकल गार्ड, इंजन के नीचे कैट कॉन, 17 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, यूएसडी फॉर्क्‍स जैसे फीचर्स को दिया जा सकता है।

कितना दमदार इंजन होंडा की ओर से इस मोटरसाइकिल में एक हजार सीसी की क्षमता का इन लाइन चार सिलेंडर इंजन दिया जा सकता है। जिससे इसे 157 बीएचपी की पावर और 107 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिल सकता है। इसके साथ ही इसमें छह स्‍पीड ट्रांसमिशन को दिया जा सकता है। साथ ही मोटरसाइकिल में स्लिप्‍र क्‍लच, बाई-डायरेक्‍शनल क्विक शिफ्टर, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्‍शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।