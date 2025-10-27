2026 Honda CB 1000 GT की तस्वीरें लॉन्च से पहले हो गई लीक, अगले महीने EICMA में हो सकती है पेश
दो पहिया वाहन निर्माता होंडा की ओर से भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्द ही सुपरबाइक के तौर पर Honda CB 1000 GT को पेश किया जा सकता है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लॉन्च होने से पहले ही कुछ फोटो सोशल मीडिया पर लीक हो गई हैं। इनमें मोटरसाइकिल की क्या जानकारी मिल रही है। कब इसे पेश किया जा सकता है। आइए जानते हैं।
होंडा कर रही नई मोटरसाइकिल लॉन्च की तैयारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल स्तर पर होंडा की ओर से नई मोटरसाइकिल के तौर पर Honda CB 1000 GT को पेश करने की तैयारी की जा रही है। नई मोटरसाइकिल के लॉन्च से पहले ही इसकी फोटो सोशल मीडिया पर लीक हो गई हैं।
क्या मिली जानकारी
रिपोर्ट्स के मुताबिक नई मोटरसाइकिल के लॉन्च से पहले सोशल मीडिया पर जो फोटो लीक हुई हैं, उनके मुताबिक नई मोटरसाइकिल में CB 1000 हॉर्नेट जैसा ही फ्रेम दिया जा सकता है। अन्य एडवेंचर मोटरसाइकिल की तरह ही यह भी काफी भारी भरकम दिखाई दे रही है। सेमी फेयरिंग के साथ आने वाली इस मोटरसाइकिल पर बड़े और साफ अक्षरों में बैजिंग दी गई है। इसके साथ ही ऊंची विंडस्क्रीन भी दिखाई दे रही है।
मिल सकते हैं ये फीचर्स
निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जा सकता है। जिसमें ट्विन पॉड एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलाइट, स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक, नकल गार्ड, इंजन के नीचे कैट कॉन, 17 इंच अलॉय व्हील्स, यूएसडी फॉर्क्स जैसे फीचर्स को दिया जा सकता है।
कितना दमदार इंजन
होंडा की ओर से इस मोटरसाइकिल में एक हजार सीसी की क्षमता का इन लाइन चार सिलेंडर इंजन दिया जा सकता है। जिससे इसे 157 बीएचपी की पावर और 107 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल सकता है। इसके साथ ही इसमें छह स्पीड ट्रांसमिशन को दिया जा सकता है। साथ ही मोटरसाइकिल में स्लिप्र क्लच, बाई-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।
कब होगी पेश
निर्माता ने अभी इस मोटरसाइकिल के पेश होने की जानकारी नहीं दी है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे ग्लोबल स्तर पर EICMA 2025 में पेश किया जा सकता है। जिसके कुछ समय बाद इसे लॉन्च किया जा सकता है।
