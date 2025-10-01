2025 TVS Raider 125 देश की प्रमुख दो पहिया वाहन निर्माताओं में शामिल टीवीएस मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्‍द ही 125 सीसी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली मोटरसाइकिल रेडर 125 के 2025 वर्जन को लॉन्‍च किया जा सकता है। इसमें क्‍या अपडेट मिल सकते हैं। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में हर महीने कई मोटरसाइकिल को अपडेट किया जाता है। कुछ मोटरसाइकिल को पेश और लॉन्‍च भी किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीवीएस मोटर्स की ओर से भी जल्‍द ही 2025 TVS Raider 125 को अपडेट किया जा सकता है। अपडेट में किस तरह के फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है। इसे कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

अपडेट होगी TVS Raider 125 टीवीएस की ओर से 125 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में TVS Raider 125 को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मोटरसाइकिल को निर्माता की ओर से जल्‍द ही अपडेट किया जा सकता है।

क्‍या मिलेगा अपडेट रिपोर्ट्स के मुताबिक अपडेट के साथ टीवीएस रेडर 125 को ड्यूल चैनल एबीएस और ड्यूल डिस्‍क जैसे सेफ्टी फीचर को दिया जा सकता है। इसके साथ ही इसे ड्यूल टोन रंगों के विकल्‍प में भी ऑफर किया जा सकता है।

कहां मिली जानकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अपडेट के साथ मोटरसाइकिल को डीलर के स्‍टॉक यार्ड में देखा गया है। जिसके बाद यह जानकारी सामने आई है। कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से इसके इंंजन में किसी भी तरह के बदलाव को नहीं किया जाएगा। इसमें 124.8 cc, एयर और ऑयल-कूल्ड, 3-वाल्व, सिंगल-सिलेंडर इंजन का उपयोग किया गया है। इस इंजन से 11.38 PS की पावर और 11.2 Nm का टॉर्क मिलता है। इसके इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इसमें दो राइडिंग मोड्स Eco और Power मिलते हैं।

कैसे हैं फीचर्स इस मोटरसाइकिल में फुल डिजिटल रिवर्स LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो मल्टी-कलर डिस्प्ले और अच्छी विजिबिलिटी साथ आथा है। इसके टॉप वेरिएंट में SmartXonnect दिया गया है, जिसके जरिए इसकी डिस्प्ले से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है। इसके जरिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और मैसेज नोटिफिकेशन, लो फ्यूल अलर्ट पर पास के पेट्रोल पंप का रास्ता, वॉइस असिस्ट और राइड रिपोर्ट और मैच के स्कोर जैसे अपडेट की जानकारी मिलती है। इसमें मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। सीट के नीचे थोड़ा स्टोरेज स्पेस भी मिलता है।

कब होगी लॉन्‍च निर्माता की ओर से अभी औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि इस अपडेट के साथ मोटरसाइकिल को भारतीय बाजार में जल्‍द ही लॉन्‍च किया जा सकता है।