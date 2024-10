ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। लग्‍जरी वाहन निर्माता Mercedes Benz की ओर से भारत में कई कारों और एसयूवी को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से Diwali 2024 के बाद एक और कार को लाने की तैयारी की जा रही है। 12 November 2024 को Mercedes Benz AMG C 63 S E Engine Performance को आधिकारिक तौर पर लाया जाएगा। इसमें किस तरह के फीचर्स दिए जाएंगे। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। लॉन्‍च होगी नई Mercedes Benz

मर्सिडीज अपनी नई कार के तौर पर AMG C 63 S E Engine Performance को लॉन्‍च करने की तैयारी कर रही है। इसे Diwali 2024 के बाद 12 November को लॉन्‍च कर दिया जाएगा। इसमें बेहतरीन फीचर्स के साथ हाइब्रिड तकनीक को भी दिया जाएगा।

कंपनी की ओर से इसमें दो लीटर की क्षमता का चार सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन (2024 Mercedes-AMG C 63 S E Engine) दिया जाएगा। जिससे इसे 475 हॉर्स पावर और 680 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इस इंजन के साथ रियर माउंटेड हाइब्रिड मोटर भी होगी, जिससे 203 हॉर्स पावर जनरेट होगी। इसमें 9स्‍पीड मल्‍टी क्‍लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्‍स के साथ ऑल व्‍हील ड्राइव को दिया जाएगा। यह इंजन इतना दमदार है कि इससे सिर्फ 3.3 सेकेंड में ही 0-100 किलोमीटर की स्‍पीड को हासिल किया जा सकता है।

कितनी होगी कीमत

इस कार में मर्सिडीज कई बेहतरीन फीचर्स (2024 Mercedes-AMG C 63 S E Features) को ऑफर करेगी। इसमें एलईडी लाइट्स, अक्रामक तरीके से डिजाइन किए गए फ्रंट और रियर बंपर, 20 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, स्‍पोर्टी बॉडी किट, कार्बन फाइबर, MBUX, एएमजी परफॉर्मेंस स्‍टेयरिंग व्‍हील, नई जेनरेशन एएमजी परफॉर्मेंस सीट्स का विकल्‍प, एएमजी ग्राफिक्‍स को दिया जाएगा।मर्सिडीज भारत में फिलहाल परफॉर्मेंस लग्‍जरी सेडान कार के तौर पर C43 को 98.25 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर करती है। लेकिन नई कार को इसके ऊपर पोजिशन किया जाएगा। परफॉर्मेंस के लिए बनाई गई इस कार की कीमत की जानकारी लॉन्‍च के समय ही मिल पाएगी। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि Mercedes Benz की ओर से इसे भारत में 1.5 करोड़ रुपये से लेकर दो करोड़ रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत (2024 Mercedes-AMG C 63 S E Price in India) के आस-पास लॉन्‍च किया जाएगा। लॉन्‍च होने के बाद भारत में इस कार को Audi की RS5 से कड़ी चुनौती मिल सकती है।