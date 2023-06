भारतीय बाजार में नहीं चल पाया इन कारों का जादू, अब सुपर फ्लॉप की लिस्ट में हैं शामिल

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में से बढ़कर एक दमदार कारें मौजूद हैं। कुछ कारें लॉन्च होती हैं तो काफी लंबे समय तक लोगों के दिलो पर राज करती हैं, वहीं कुछ तो कब आती हैं और कब चली जाती हैं, पता भी नहीं चलता। आज हम आपके लिए यादों के पिटारे से पुरानी भूली-बिसरी फ्लॉप कारों की लिस्ट लेकर आए हैं।

Mahindra Quanto

इस लिस्ट में पहले नंबर पर Mahindra Quanto है। वाहन निर्माता कंपनी ने 2012 में Quanto लॉन्च की थी और ये उसी लैडर-फ्रेम प्लैटफॉर्म पर बेस्ड है। इस कार को 2016 में बंद कर दिया गया था। इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन लगा था।

Mahindra Nuvosport

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर Mahindra Nuvosport है। कंपनी ने इसे 2016 में लॉन्च किया गया था और खराब ब्रिकी के कारण कंपनी ने 2020 में बंद कर दिया गया था। इस कार में 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलता है।

Maruti Suzuki Kizashi

भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। Maruti Suzuki ने 2009 में Kizashi को लॉन्च किया था और इसे भारत में CBU रूट से लाया गया है।

Fiat Urban Cross

इस लिस्ट में अगले नंबर पर आई अर्बन क्रॉस है। ये दो इंजन ऑप्शन के साथ आती थी। इसमें एक 1.3-लीटर टर्बो डीजल और एक 1.4-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है।

Nissan Evalia

Nissan Evalia एमपीवी को 2012 में काफी उम्मीदों के साथ लॉन्च किया गया था। एमपीवी को 1.5 लीटर टर्बो डीजल द्वारा संचालित किया जाता है। इसे भी कंपनी ने कम ब्रिकी के कारण बंद कर दिया था। Nissan Evalia को 1.5-लीटर टर्बो डीजल द्वारा संचालित किया गया था जो 84 एचपी और 200 एनएम के टार्क जनरेट करती थी।

Ashok Leyland Stile

इस लिस्ट में एक और गाड़ी अशोक लीलैंड स्टाइल है। लोगों को ये काफी पसंद नहीं आई, जिसके कारण इसे बंद किया गया था। इकंपनी ने 3 साल के अंदर ही इसे बंद कर दिया था।

Datsun Go+

इस लिस्ट में अगली कार डैटसन गो+ है । GO+, GO हैचबैक का वेरिएंट है। यह 5+2 सीटिंग कॉन्फिगरेशन के साथ आती थी। GO+ में 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन था।

Sonalika Rhino

इस लिस्ट में अगली कार सोनालिका राइनो है। Toyota Qualis से इसकी सीधी टक्कर थी। राइनो में 2.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन था जो 130 hp का पावर जनरेट करता था।