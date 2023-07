भारतीय बाजार में जल्द लॉन्च होगी Audi Q8 E-Tron , जानें इसमें क्या कुछ होगा खास

Audi Q8 E Tron इस कार का डिजाइन हेडलैंप के नीचे फैली हुई ब्लैक-आउट रीडिजाइन वाली ग्रिल होगी। ऑडी का नया मोनोक्रोम लोगो और सामने की ओर नीचे की ओर लाइट बार है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक एसयूवी में एक रिप्रोफाइल फ्रंट बम्पर और दोनों तरफ बड़े एयर इनटेक मिलता है। इस कार में डीसी फास्ट चार्जर का इस्तेमाल किया गया है।

Audi Q8 E Tron launch soon in Indian market

