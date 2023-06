Scrambler बाइक खरीदने से पहले जान लीजिए ये 5 जरूरी बातें, कहीं बेकार न चली जाए मेहनत की कमाई

स्क्रैम्बलर्स को ऑन-रोड और ऑफ-रोड दोनों इलाकों को संभालने के लिए डिजाइन किया जाता है। यदि आप लीक से हटकर अधिक समय बिताने की योजना बना रहे हैं तो मजबूत सस्पेंशन नॉबी टायर और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस वाले स्क्रैम्बलर की तलाश करें। अगर चुनौतीपूर्ण ऑफ-रोड ट्रेल्स से निपटने की योजना बना रहे हैं तो 900cc या 1200cc जैसे बड़े इंजन का चयन करना आपके लिए सही विकल्प हो सकता है।

Important things to consider before buying a Scrambler

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश में लगातार लाइफस्टाइल मोटरसाइकिलों की पॉपुलरटी बढ़ रही है और इंडियन मार्केट में स्क्रैम्बलर बाइक्स को कापी संख्या में खरीदा जा रहा है। घरेलू बाजार में उपलब्ध स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल के लिए विकल्पों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निर्माताओं ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अभी के समय में देखा जाए तो Yezdi Scrambler से लेकर Ducati Scrambler जैसी बाइक्स उपलब्ध हैं। अगर आप भी ऐसी ही एक बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी। आइए, इनके बारे में जान लेते हैं। राइडिंग उद्देश्य स्क्रैम्बलर्स को ऑन-रोड और ऑफ-रोड दोनों इलाकों को संभालने के लिए डिजाइन किया जाता है। यदि आप लीक से हटकर अधिक समय बिताने की योजना बना रहे हैं, तो मजबूत सस्पेंशन, नॉबी टायर और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस वाले स्क्रैम्बलर की तलाश करें। वहीं, अगर आप मुख्य रूप से कभी-कभार ऑफ-रोड रोमांच के साथ पक्की सड़कों पर सवारी करते हैं, तो अधिक स्ट्रीट ओरिएंटेड स्क्रैम्बलर आपके लिए बेहतर हो सकती है। ऐसे में आप अपने उद्देश्य और राइडिंग स्टाइल का निर्धारण कर सकते हैं। इंजन और पॉवर आउटपुट भारत में स्क्रैम्बलर विभिन्न इंजन क्षमताओं के साथ पेश किए जाते हैं। इंडियन मार्केट में Yezdi Scrambler और Royal Enfield Scram 411 जैसे छोटे मॉडलों से लेकर Ducati Scrambler जैसे अधिक शक्तिशाली विकल्प शामिल हैं। आपकी पसंद आपकी सवारी प्राथमिकताओं, आपके अनुभव स्तर और मोटरसाइकिल के इच्छित उपयोग पर आधारित होनी चाहिए कि आप किस तरह के इंजन और पॉवर आउटपुट वाली बाइक खरीदने चाहते हैं। अगर चुनौतीपूर्ण ऑफ-रोड ट्रेल्स से निपटने की योजना बना रहे हैं, तो 900cc या 1200cc जैसे बड़े इंजन का चयन करना आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। बिल्ड क्वालिटी और विश्वसनीयता स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिलें चुनौतीपूर्ण इलाकों का सामना करने और ऑफ-रोड रोमांच के लिए बनाई जाती हैं। किसी भी स्क्रैम्बलर को खरीदते समय, इसकी बिल्ड क्वालिटी और विश्वसनीयता को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। इसमें इंजन गार्ड, नक्कल प्रोटेक्टर और अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट कैन कंपोनेंट्स का होना बहुत आवश्यक है। अगर आप ये सब ध्यान में रखते हैं तो एक स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल वर्षों तक परेशानी मुक्त सवारी प्रदान करेगी।

Edited By: Rammohan Mishra