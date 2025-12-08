Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tata Safari Video Review: कैसी है टाटा की नई एसयूवी सिएरा, देखें वीडियो

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:03 AM (IST)

    टाटा मोटर्स ने नई एसयूवी सिएरा लॉन्च की है। जागरण हाइटेक टीम ने इसका रिव्यू किया। इसमें 19 इंच अलॉय व्हील्स, कनेक्टेड LED हेडलाइट्स और ट्रिपल स्क्रीन ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माता Tata Motors की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से नवंबर महीने में ही नई एसयूवी के तौर पर Tata Sierra को लॉन्‍च किया है। जागरण हाईटेक की वीडियो टीम को इस एसयूवी को चलाने का मौका मिला। चलाने में यह एसयूवी कैसी है। वीडियो में देखा जा सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैसे हैं फीचर्स

    निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया है। निर्माता की ओर से इसमें 19 इंच अलॉय व्हील्‍स, 17mm की सबसे स्लिम कनेक्टेड LED हेडलाइट्स, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, एलईडी फॉग लैंप, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, फ्लश डोर हैंडल, कॉर्नरिंग फॉग लैंप, ट्रिपल स्क्रीन, वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंडस्पॉट मॉनिटरिंग सिस्‍टम, HypAR HUD, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12 स्पीकर के साथ Dolby Atmos ऑडियो सिस्‍टम, Sonic Shaft साउंड बार, 5G कनेक्टिविटी, सेगमेंट में सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स, रियर सनशेड, एयर प्यूरीफायर, कूल्ड ग्‍लोव बॉक्‍स, पावर्ड टेलगेट, टेरेन मोड्स, पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स को दिया गया है।

    कितना दमदार इंजन

    निर्माता की ओर से इस एसयूवी में इंजन के तीन विकल्‍प दिए गए हैं, जिनमें से दो विकल्‍प पेट्रोल इंजन और एक विकल्‍प डीजल इंजन का है। इसके साथ ही इसमें मैनुअल और ऑटोमै‍टिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प भी दिए गए हैं।

    कितनी है कीमत

    टाटा की ओर से सिएरा की एक्‍स शोरूम कीमत को 11.49 लाख रुपये रखा गया है। इस एसयूवी के टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 18.49 लाख रुपये है।

    किनसे है मुकाबला

    टाटा की ओर से लॉन्‍च की गई एसयूवी सिएरा को भारतीय बाजार में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया गया है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate, Mahindra Scorpio जैसी एसयूवी के साथ होगा।