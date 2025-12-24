Tata Safari, Tata Harrier Petrol Video Review: कितना दमदार नया 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय SUV बाजार में Tata Safari और Tata Harrier लंबे समय से दमदार डिजाइन, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और भरोसेमंद डीजल इंजन के लिए जानी जाती रही हैं। लेकिन बदलते उत्सर्जन नियमों, बढ़ती डीजल कीमतों और पेट्रोल विकल्पों की बढ़ती मांग के बीच अब टाटा मोटर्स ने इन दोनों पॉपुलर SUVs को नए 1.5-लीटर Hyperion T-GDI टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया है। हाल ही में जागरण हाईटेक टीम को Tata Safari और Tata Harrier के पेट्रोल वर्जन को ड्राइव करने का मौका मिला, जहां हमने इनकी परफॉर्मेंस, ड्राइविंग फील और पेट्रोल इंजन के साथ इनके कैरेक्टर को करीब से परखा।