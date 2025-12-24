Tata Safari, Tata Harrier Petrol Video Review: कितना दमदार नया 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन?
Tata Safari, Tata Harrier Petrol Video Review: टाटा सफारी और हैरियर अब नए 1.5-लीटर Hyperion T-GDI टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध हैं। जागरण हाईटेक ट ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय SUV बाजार में Tata Safari और Tata Harrier लंबे समय से दमदार डिजाइन, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और भरोसेमंद डीजल इंजन के लिए जानी जाती रही हैं। लेकिन बदलते उत्सर्जन नियमों, बढ़ती डीजल कीमतों और पेट्रोल विकल्पों की बढ़ती मांग के बीच अब टाटा मोटर्स ने इन दोनों पॉपुलर SUVs को नए 1.5-लीटर Hyperion T-GDI टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया है। हाल ही में जागरण हाईटेक टीम को Tata Safari और Tata Harrier के पेट्रोल वर्जन को ड्राइव करने का मौका मिला, जहां हमने इनकी परफॉर्मेंस, ड्राइविंग फील और पेट्रोल इंजन के साथ इनके कैरेक्टर को करीब से परखा।
बाहर से ये SUVs पहले जैसी ही मस्कुलर और प्रीमियम रोड प्रेजेंस बनाए रखती हैं, वहीं अंदर केबिन में क्वालिटी, फीचर्स और कंफर्ट का वही जाना-पहचाना भरोसा मिलता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या नया पेट्रोल इंजन इन्हें डीजल जितना सक्षम और आकर्षक बनाता है? इसका जवाब और हर जरूरी डिटेल आप हमारे वीडियो रिव्यू में विस्तार से देख सकते हैं।
