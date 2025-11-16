Language
    Suzuki Gixxer 250 Review: कैसी है सुजुकी की नई जिक्‍सर फ्लेक्‍स फ्यूल मोटरसाइकिल, कितनी है माइलेज और क्‍या खरीदने में होगी समझदारी?

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:59 AM (IST)

    Suzuki Gixxer 250 Review: सुजुकी की ओर से जिक्‍सर 250 को कुछ समय पहले ही फ्लेक्‍स फ्यूल वर्जन के साथ लॉन्‍च किया गया है। इस मोटरसाइकिल को हमने कई कसौटियों पर करीब 600 किलोमीटर तक चलाकर परखने की कोशिश की। क्‍या इस मोटरसाइकिल को खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्‍प हो सकता है या फिर किसी अन्‍य विकल्‍प पर विचार किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में सुजुकी मोटरसाइकिल और स्‍कूटर की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से 250 सीसी सेगमेंट में जिक्‍सर 250 को भी ऑफर किया जाता है। करीब 600 किलोमीटर तक इस मोटरसाइकिल को चलाने के बाद कैसा अनुभव रहा। हमें इस मोटरसाइकिल में क्‍या खासियत और क्‍या कमियां समझ आईं। क्‍या इसे (Suzuki Gixxer 250 Review) खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्‍प हो सकता है या नहीं? हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    suzuki gixxer 250 020434

    कैसी है Suzuki Gixxer 250

    सुजुकी की ओर से भारतीय बाजार में 250 सीसी सेगमेंट में जिक्‍सर 250 को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। इस मोटरसाइकिल के फ्लेक्‍स फ्यूल वर्जन को भी कुछ समय पहले ही भारत में लॉन्‍च किया गया था। जो ई20 से ई85 तक के पेट्रोल के साथ चलाई जा सकती है। वैसे तो यह मोटरसाइकिल फेयर्ड सेगमेंट में आती है और इसमें सबसे बड़ा बदलाव इंजन में किया गया है। जिससे अब इसे 85 फीसदी ईथेनॉल के साथ भी चलाया जा सकता है। लेकिन इसमें नए अलॉय व्‍हील्‍स को भी दिया गया है। सामने की ओर से फ्लेक्‍स फ्यूल का बैज भी मिल जाता है, जिससे इसकी जानकारी मिलती है।

    suzuki gixxer 250 020435

    कैसे हैं फीचर्स

    सुजुकी की ओर से इस मोटरसा‍इकिल में एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लैंप, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, स्‍मार्टफोन कनेक्‍टिड जैसे फीचर्स को देती है। जो दिन या रात दोनों समय सफर करते हुए मोटरसाइकिल सवार को काफी सुविधा देते हैं। लेकिन इस मोटरसाइकिल में इंडीकेटर अभी भी हेलोजन के साथ दिए जा रहे हैं, जिसको बदलकर एलईडी के साथ दिया जा सकता है।

    suzuki gixxer 250 020431

     

    कितना दमदार इंजन

    निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल में 249 सीसी की क्षमता का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है। जिससे इस मोटरसाइकिल को 27.25 बीएचपी की पावर और 22 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें छह स्‍पीड ट्रांसमिशन भी दिया गया है। शहर हो या फिर खुली सड़क यह मोटरसाइकिल अपने प्रदर्शन से आपको निराश नहीं करेगी। हालांकि ऊंचे गियर पर कई बार इंजन से ज्‍यादा आवाज की समस्‍या आपको हो सकती है, लेकिन यह तभी होगी जब आप अचानक से एक्‍सीलेरेटर दबाकर तेजी से स्‍पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

    suzuki gixxer 250 020433

    कितनी है माइलेज

    हमने इस मोटरसाइकिल को करीब 500 से 600 किलोमीटर के बीच चलाया। इस दौरान हमने इस मोटरसाइकिल को शहर के ट्रैफिक के साथ ही खुली सड़कों पर भी परखा। टर्न पर लीन करने के साथ ही इसकी टॉप स्‍पीड पर भी चलाने की कोशिश की। जिसके बाद इस मोटरसाइकिल से हमें करीब 32 की माइलेज मिली। हालांकि यह भी चालक और स्थिति पर पूरी तरह से निर्भर करती है। इस दौरान हमने इस मोटरसाइकिल को दो घंटे से ज्‍यादा समय के लिए भी चलाया और इस दौरान कंधे में हल्‍का दर्द भी महसूस हुआ जो इसकी सीटिंग पोजिशन के कारण भी हो सकता है।

    suzuki gixxer 250 020432

    फाइनल वर्डिक्‍ट

    अगर आपको ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो न सिर्फ आपको सुपर बाइक्‍स जैसा बेहतरीन अनुभव कम बजट में दे और दमदार इंजन के साथ ही फ्लेक्‍स फ्यूल कम्‍प्‍लाइंट इंजन के साथ मिले तो इस मोटरसाइकिल को खरीदा जा सकता है। लेकिन अगर आप अपनी मोटरसाइकिल में ज्‍यादा फीचर चाहते हैं और आपका बजट भी थोड़ा कम है तो फिर आप किसी अन्‍य विकल्‍प पर विचार कर सकते हैं।