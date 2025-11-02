होंडा CB125 Hornet: क्या यह बाइक आपके लिए है सही?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Honda CB125 Hornet को भारतीय बाजार में 1 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया था। यह एक स्पोर्टी डिजाइन के साथ आने वाली मोटरसाइकिल है, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए आरामदायक होने के साथ ही दमदार इंजन, हल्की बॉडी और फुर्तीली हैंडलिंग के साथ आती है। हाल ही में हमें CB125 Hornet को चलाने का मौका मिला। होंडा की यह मोटरसाइकिल हमारे पर पांच दिनों के लिए थी। इस दौरान हमने इसे करीब 250 किलोमीटर तक चलाया, जिसमें शहर की ट्रैफिक से लेकर हाईवे तक शामिल है। इस दौरान इसे कई मायनों में परखने की कोशिश की। क्‍या यह मोटरसाइकिल आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है या नहीं। हम आपको (Honda CB125 Hornet Review) विस्तार में बता रहे हैं।

Honda CB125 Hornet Review: डिजाइन और बनावट पहली नजर में CB125 Hornet अपने सेगमेंट से बड़ी बाइक जैसी दिखाई देती है। इसमें स्कल्प्टेड फ्यूल-टैंक और एंगल वाले हेडलैंप एक स्ट्रीटफाइटर पर्सनेलिटी देते हैं। इसमें गोल्डन USD फोर्क दिया गया है, जो इसे प्रीमियम टच देने का काम करता है। 125cc सेगमेंट में ये फोर्क एक अलग आइडेंटिटी की तरह लगता है। हेडलैम्प के ऊपर जो DRL / हाई बीम सेक्शन है, वह कुछ लोगों को थोड़ा ओवर-डिजाइन लग सकता है जो हर किसी को पसंद न भी आए, लेकिन इस मोटरसाइकिल की प्रोफाइल काफी बेहतरीन है।

इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो इसमें भी आपको टिपिकल होंडा बॉडी क्वालिटी मिलती है। इसमें सॉलिड पैनल फिटमेंट, कोई ढीलापन या गैप दिखता नहीं है। एक्सॉस्ट का साइज प्रोफेशनल है। कलर की बात करें, तो जिस यूनिट को हमने टेस्ट किया वह ब्लू + कलर-मैच्ड अलॉय का कॉम्बिनेशन है, जो सड़क पर लोगों का ध्यान खींचने का काम करता है।

Honda CB125 Hornet Review: राइडिंग पोजीशन इसकी सिटिंग थोड़ी ऊंची है। 5.7 फीट के राइडर के लिए पैरों का फ्लैट लगना ठीक है, लेकिन कम हाइट वाले राइडर्स को थोड़ी परेशानी हो सकती है। सीट आरामदेह है और लंबे समय तक बैठने पर अच्‍छा सपोर्ट देती है। हैंडलबार थोड़ा आगे है, इसलिए आप बिल्कुल सीधा नहीं बैठते है। इसपर आपको हल्का स्पोर्टी झुकाव मिलता है जो शहर और हाईवे दोनों में बदलते रवैये के साथ ठीक बैठता है। फुट-पैग न्यूट्रल हैं और हल्का कर्ब वेट आपकी राइड में मदद करता है और ट्रैफिक से निकलने या पार्क करना काफी आसान बनाता है।

Honda CB125 Hornet Review: इंजन, परफॉर्मेंस और माइलेज इसमें 124 cc सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 11.1 hp की पावर और 11 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसका इंजन लो-एंड से स्मूद पावर देता है, जिससे ट्रैफिक में भी बेहतरीन राइड मिलती है। गियरबॉक्स काफी समूथ है और इसका क्लच हल्का राइड को बेहतरीन बनाता है।

CB125 Hornet की टॉप स्पीड करीब 115 किमी प्रति घंटा है, लेकिन हमारे टेस्ट में यह 110 किमी प्रति घंटा की स्पीड से ही दौड़ पाई, जो 125 सीसी की मोटरसाइकिल के लिए एक बड़ी बात है। यह 100 किमी/घंटा की गति को बिना किसी दबाव के आसानी से हासिल कर लेती है।

इसके माइलेज की बात करें, जब इसे हमने हाईवे पर चलाया तो इससे करीब 65 प्रति लीटर और शहर में 58 प्रति लीटर तक का माइलेज मिली। यह 125cc का वो मॉडल है जो पावर और एफिशिएंसी के हिसाब से अच्छा नंबर है। Honda CB125 Hornet Review: हैंडलिंग, सस्पेंशन और ब्रेकिंग इसकी हैंडलिंग हल्की और रेस्पॉन्सिव है। शहर के शॉर्ट-टर्न के साथ ही फास्ट टर्न भी काफी आसानी से हो जाता है। MRF टायर्स ड्राई कंडीशन में ठीक-ठाक रिएक्शन देते हैं।

इसके फ्रंट 37mm USD फोर्क (सेगमेंट-फर्स्ट) और रियर प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप मिलता है। यह छोटे-छोटे उबड़-खाबड़ सड़कों पर ये ठीक करते हैं, लेकिन तेज स्पीड ब्रेकर या गहरे गड्ढों पर फ्रंट टेंडेंसी से बॉटम-आउट लगता है और हैंडलबार पर हल्का झटका भी महसूस होता है। शहर की अच्छी या मध्यम सड़कों तक बढ़िया, पर खराब सड़कों पर आपको थोड़ी सावधानी से बाइक राइड करनी चाहिए।

इसमें ब्रेकिंग के लिए फ्रंट डिस्क और सिंगल-चैनल ABS का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसमें फ्रंट ब्रेक में शार्प साइट है और आप दो उंगलियों से ही ब्रेकिंग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसके रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलता, तो और भी बेहतरीन तरीके से ब्रेकिंग का अनुभव मिलता।

Honda CB125 Hornet Review: फीचर्स और सेफ्टी इसमें 4.2-इंच का TFT कंसोल दिया गया है। इसमें केवल बेजल मोटे हैं और स्क्रीन छोटी दिखती है। इसमें Bluetooth कनेक्टिविटी Honda RoadSync के जरिये कॉल, मैसेज अलर्ट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन भी मिलता है। स्मार्टफोन इंटीग्रेशन आज के जमाने में जरूरी है और Hornet में यह दिया गया है। USB Type-C चार्जिंग, साइलेंट-स्टार्ट और बेसिक सेफ्टी जैसी चीजें भी दी गई है। जो इस सेगमेंट में ऑफर किया जाना काफी अच्‍छी बात है।