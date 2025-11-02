ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में Luxury Electric SUV सेगमेंट में कई बेहतरीन वाहनों को ऑफर किया जाता है। Volvo की ओर से भी 2025 में ही अपनी Volvo XC 60 के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्‍च किया गया है। वोल्‍वो की इस नई फेसलिफ्ट एसयूवी को हमने कुछ दिनों तक चलाकर देखा और करीब 250 किलोमीटर के दौरान इसे कई तरह से परखने की कोशिश की। वोल्‍वो के भरोसे और एसयूवी डिजाइन के साथ क्‍या इस फेसलिफ्ट एसयूवी को खरीदना आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है या नहीं? हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

कुछ समय पहले ही लॉन्‍च हुआ है फेसलिफ्ट वर्जन वोल्‍वो की ओर से भारत में अपनी Volvo XC 60 को ऑफर किया जाता है। निर्माता ने इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को कुछ समय पहले ही भारतीय बाजार में लॉन्‍च किया है। लॉन्‍च के बाद कुछ समय के लिए हमें इस गाड़ी को चलाने का मौका मिला। इस दौरान हमने करीब पांच दिनों तक 250 किलोमीटर चलाकर इसे कई कसौटियों पर परखा। साइज में बड़ी होने के कारण इसमें सफर करना कितना बेहतर होगा। क्‍या इसमें ऑफर की जाने वाली चीजों को बेहतर किया जा सकता है। इन सबको हमने इस दौरान समझने (Volvo XC 60 Drive Review) की कोशिश की।

कैसा है Volvo XC60 फेसलिफ्ट का डिजाइन वोल्‍वो की ओर से की जा रही XC60 को हाल में ही फेसलिफ्ट किया गया है। जिसमें बदलाव के तौर पर वोल्‍वो ने फ्रंट ग्रिल और अलॉय व्‍हील्‍स के डिजाइन को बदला है। इसके अलावा एसयूवी का डिजाइन वोल्‍वो की बाकी एसयूवी से ही मिलता है। जिससे यह समझ आता है कि मेकर अपने सिग्‍नेचर डिजाइन में ज्‍यादा बदलाव किए बिना भी अपनी कारों को बेहतरीन विकल्‍प के तौर पर ऑफर करती है। देखने में यह एसयूवी काफी प्रीमियम लगती है क्‍योंकि इसमें कई जगहों पर क्रोम का उपयोग किया गया है। इसकी फ्रंट ग्रिल को बदला गया है और अब यह क्रिस क्रॉस डिजाइन के साथ आती है जिसके ऊपर वोल्‍वो का लोगो दिया गया है और उस पर 360 डिग्री कैमरा भी लगाया गया है। एसयूवी में 176 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस भी दिया गया है जो भारत की सड़कों पर बिना गाड़ी को नुकसान पहुंचाएं चलाने में मदद करता है।

Volvo XC 60 फीचर्स वोल्‍वो ने अपनी एक्‍ससी 60 के फेसलिफ्ट में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया है। जिसमें से एक फीचर बेंडिंग लाइट्स का है जो रात के समय स्‍टेयरिंग के साथ ही घूमती हैं जिससे रात के समय कार को सीधा चलाने के साथ ही मोड़ते हुए भी रोशनी कम होने की शिकायत नहीं होती। इसके अलावा इंटीरियर पहली नजर में देखने पर काफी प्रीमियम लगता है और इसमें कई जगहों पर सॉफ्ट टच का उपयोग किया गया है। जिसके साथ ड्यूल टोन इंटीरियर मिलता है। एसयूवी के फ्रंट में बड़ी स्‍क्रीन मिलती है जिसके साथ कुछ बटन भी मिलते हैं जो काफी उपयोगी साबित होते हैं। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे सामान को रखने के लिए भी अच्‍छी जगह दी गई है गियर लीवर पर क्रिस्‍टल नॉब दी गई है जो देखने में काफी सुंदर लगती है। वोल्‍वो ने भले ही फेसलिफ्ट में 11.2 इंच की इंफोटेनमेंट स्‍क्रीन दी है कि लेकिन कुछ लोगों को इस स्‍क्रीन से शिकायत भी हो सकती है। लेकिन इसका टच रिस्‍पांस काफी बेहतर है और इसमें भी कई ऐसे फंक्‍शंस हैं जिसका उपयोग किया जा सकता है। इस एसयूवी में फोन कनेक्‍ट किए बिना ही गूगल मैप का उपयोग किया जा सकता है जो काफी अच्‍छा फीचर है। इस एसयूवी में मेकर फ्रंट की दोनों सीट पर मसाज का फीचर भी देती है जो ट्रैफिक के बीच ड्राइवर और को ड्राइवर को काफी राहत देता है। हमने भी इसे ट्रैफिक से होने वाली थकान के बीच उपयोग किया तो इससे काफी राहत मिली। इसके अलावा इस एसयूवी में चार जोन क्‍लाइमेट कंंट्रोल, इलेक्‍ट्रिक टेल गेट, पैनोरमिक सनरूफ, ऑफ रोड मोड, एयर प्‍यूरीफायर, 15 स्‍पीकर के साथ बोवर्स और विलकिन का ऑडियो सिस्‍टम, हीटेड ओर वेंटिलेटिड फ्रंट सीट्स, पावर्ड फ्रंट सीट्स, 19 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, एलईडी लाइट्स को दिया जाता है जो इसे काफी बेहतरीन विकल्‍प बना देते हैं।

कितनी है सुरक्षित वोल्‍वो को वैसे भी दुनिया की सबसे सुरक्षित वाहन निर्माता के तौर पर जाना जाता है। इसलिए इसकी XC 60 में भी कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर मिलते हैं। इसमें आठ एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, ईएससी, 360 डिग्री कैमरा, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज और Level-2 ADAS भी मिलता है।

Volvo XC 60 इंजन वोल्‍वो ने अपनी एक्‍ससी 60 को भले ही फेसलिफ्ट किया हो। लेकिन इसमें अभी भी दो लीटर की क्षमता का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाता है जिससे इसे 250 हॉर्स पावर और 360 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही 48 वोल्‍ट माइल्‍ड हाइब्रिड तकनीक को दिया जाता है। साथ ही आठ स्‍पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है। सा‍थ ही यह एसयूवी ऑल व्‍हील ड्राइव और अच्‍छी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है जिससे इसे अच्‍छी के साथ ही खराब सड़कों पर भी चलाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती। हालांकि इस एसयूवी में पैडल शिफ्टर न होने की कमी भी लगती है।