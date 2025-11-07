2025 Skoda Octavia RS Video Review: डिजाइन, स्पीड और फीचर्स के मामले कैसी है?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। 2025 Skoda Octavia RS भारत में लौटी है, और इस बार यह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि एक स्पोर्टी गाड़ी है जो पेट्रोलहेड्स का सपना और मालिकों का गर्व बन चुकी है। Skoda की इस नई Octavia RS ने अपने डिजाइन, स्पीड और फीचर्स से हर किसी का ध्यान खींच लिया है। 2024 में आए फेसलिफ्ट मॉडल पर आधारित यह कार अपनी नई हेडलाइट्स, स्पोर्टी सस्पेंशन और आकर्षक 19-इंच व्हील्स के साथ एक दमदार लुक देती है।