    2025 Mini Cooper Convertible Video Review: कैसी है नई मिनी कूपर , देखें वीडियो

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:07 PM (IST)

    2025 Mini Cooper Convertible Video Review: मिनी की ओर से जल्‍द ही 2025 मिनी कूपर को भारत में लॉन्‍च किया जाएगा। जागरण हाइटेक टीम ने इस कार का वीडियो र ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। नई मिनी कूपर कन्वर्टिबल आ गई है और यह वादा करती है कि यह भारत में खरीदी जा सकने वाली सबसे सस्ती कन्वर्टिबल कार होगी। हालांकि इसकी कीमत का खुलासा नहीं हुआ है। नई कार भारतीय सड़कों के लिए स्टाइलिश, कॉम्पैक्ट, पावरफुल और प्रैक्टिकल होने का वादा करती है। लेकिन क्या नई मिनी कूपर एस कन्वर्टिबल सिर्फ एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट है, या यह पैसे की असली वैल्यू देती है? जागरण हाईटेक की वीडियो टीम को इसको चलाने का मौका मिला। चलाने में यह गाड़ी कैसी है। वीडियो में देखा जा सकता है।

    लॉन्‍च होगी नई कार

    मिनी कूपर कन्वर्टिबल 2025 भारत में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। निर्माता ने नवंबर 2025 से इसकी प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। मिनी कूपर कन्वर्टिबल 2025 को निर्माता की आधिकारिक वेबसाइट या डीलरशिप के जरिए बुक किया जा सकता है।

    क्‍या है खासियत

    मिनी कूपर कन्वर्टिबल के केबिन में कुछ सबसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 9.4 इंच का गोल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डुअल-टोन थीम, कंट्रोल के साथ दो स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील, ओवल एसी वेंट और हेड-अप डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, इसमें एम्बिएंट लाइटिंग, पावर से चलने वाली फ्रंट सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, रियरव्यू कैमरा और वायरलेस चार्जिंग पैड जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं।

    कितना दमदार इंजन

    मिनी ने इस कार में दो लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लगा है। जिससे इसे 204 बीएचपी की पावर और 300 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही इसमें सात स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन दिया गया है। मिनी कूपर कन्वर्टिबल सिर्फ 6.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रतिघंटे की स्‍पीड से चल सकती है।