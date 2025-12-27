सर्दियों में बाइक का पिकअप क्यों लगता है कम? बेहतर परफॉर्मेंस के लिए करें ये 4 उपाय

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, तो सर्दियों के मौसम में अपनी बाइक का पिकअप कम लगता होगा। ठंड के मौसम में मोटरसाइकिल पहले जैसी फुर्ती नहीं दिखाती होगी, जिससे कई नई राइडर्स कन्फ्यूज और परेशान हो जाते हैं। हम यहां पर आपको विस्तार में बता रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है और इसे आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं?

सर्दियों में क्यों कम हो जाता है पिकअप? सर्दियों में तापमान गिरने से बाइक के अंदर मौजूद कई चीजों पर असर पड़ता है। सबसे पहला असर पड़ता है इंजन ऑयल और फ्यूल पर। ठंड में ये दोनों गाढ़े (थिक) हो जाते हैं। जब इंजन ऑयल गाढ़ा होता है, तो वह इंजन के सभी जरूरी पार्ट्स तक आसानी से नहीं पहुंच पाता। इसका नतीजा यह होता है कि इंजन स्मूद तरीके से काम नहीं कर पाता और बाइक का एक्सेलेरेशन सुस्त महसूस होता है। मैकेनिक भी अक्सर देखते हैं कि ठंड के मौसम में बाइक उतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करती, जितनी गर्म मौसम में करती है। यह पूरी तरह से एक नेचुरल मैकेनिकल रिएक्शन है। सर्दियों में बाइक स्टार्ट करने का तरीका अगर आप सही ग्रेड का इंजन ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी सर्दियों में बाइक को स्टार्ट करने के बाद थोड़ा वार्म-अप देना जरूरी होता है। इससे इंजन ऑयल सभी जरूरी पार्ट्स तक पहुंच जाता है। ऑयल थोड़ा गर्म होकर सही तरीके से काम करने लगता है। बाइक की परफॉर्मेंस स्मूद हो जाती है। इसके अलावा, अगर आप बाइक को कवर्ड या छायादार जगह पर पार्क करते हैं, तो वह बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती। इससे अगली बार स्टार्ट करने पर इंजन पर कम दबाव पड़ता है और परफॉर्मेंस बेहतर रहती है।

ठंड का बैटरी और मैकेनिकल पार्ट्स का असर ठंड के मौसम में बाइक के मैकेनिकल पार्ट्स में रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही, बैटरी भी ठंड में उतनी पावरफुल तरीके से काम नहीं करती। फ्यूल सिस्टम का रिस्पॉन्स भी थोड़ा धीमा हो सकता है। इनमें से एक या कई कारण मिलकर बाइक के पिकअप को कमजोर महसूस करवा सकते हैं।

सर्दियों में परफॉर्मेंस बेहतर रखने का तरीका समय-समय पर फ्लूइड लेवल की जांच करें। विंटर-ग्रेड इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें, जो ठंड में भी सही विस्कोसिटी बनाए रखें। टायर प्रेशर जरूर चेक करें, क्योंकि ठंड में हवा सिकुड़ जाती है। कम टायर प्रेशर सिर्फ पिकअप ही नहीं, बल्कि ग्रिप और सेफ्टी को भी प्रभावित करता है, जो एक बड़ा जोखिम हो सकता है।