    सर्दियों में कार का माइलेज क्यों हो जाता है कम? बेहतर रखने के लिए अपनाएं ये 4 उपाय

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:57 PM (IST)

    सर्दियों में कार का माइलेज कम होने के कई कारण हैं, जिनमें इंजन ऑयल का गाढ़ा होना, हीटर और डी-फॉगर का इस्तेमाल, बैटरी की परफॉर्मेंस में कमी और टायर प्र

    सर्दियों में क्यों गिर जाता है कार का माइलेज?

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। ठंड का मौसम आते ही ड्राइविंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इस दौरान सड़कों पर विजिबिलीटी से लेकर विंडशिल्ड पर जमने वाली धुंध का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कार मालिकों को एक आम समस्या का सामना करना पड़ता है और वह है काम का माइलेज का कम हो जाना। हम यहां पर आपको विस्तार में बता रहे हैं कि सर्दियों में कार का माइलेज क्यों कम हो जाता है?

    कार का माइलेज कम होने के कारण

    1.इंजन पर ठंड का असर

    सर्दियों में तापमान गिरने के साथ ही इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है। इसकी वजह से इंजन के पार्ट्स को मूव करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे फ्यूल की खपत बढ़ जाती है और माइलेज घट जाता है। माइलेज कम होने की समस्या की चीज पुरानी कारों में ज्यादा देखने के लिए मिलती है। उनमें इंजन और उसके पार्ट्स पहले से ही ज्यादा घिसे हुए होते हैं।

    2. हीटर और डी-फॉगर का इस्तेमाल

    ठंड के मौसम में ड्राइव करते समय हम अक्सर केबिन हीटर और विंडो डी-फॉगर का इस्तेमाल किया जाता है। ये फीचर्स भले ही आराम और सेफ्टी के लिए जरूरी हैं, लेकिन यह इंजन पर एक्स्ट्रा लोड डालने का काम करते हैं। इनका इस्तेमाल करने से माइलेज पर असर पड़ता है। खासकर पुरानी कारों में जहां सिस्टम उतना माइलेज नहीं देता है, जितना नई कार देती है।

    3. बैटरी और इंजन की परफॉर्मेंस

    ठंड का असर बैटरी पर भी देखने के लिए मिलता है। इंजन को स्टार्ट करने में ज्यादा एनर्जी लगती है। इस वजह से फ्यूल ज्यादा खर्च होता है। इसके अलावा, ठंडी हवा ज्यादा सघन होती है, जिसकी वजह से हवा और फ्यूल सही से मिल नहीं पाते हैं और दहन प्रक्रिया उतनी प्रभावी नहीं रह जाती है।

    4. सही टायर प्रेशर

    अगर आपकी कार में ऊपर बताए गए लक्षण नजन नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो फिर माइलेज कम होने का कारण सही टायर प्रेशर का नहीं होना हो सकता है। सर्दियों में हवा सिकुड़ जाती है, जिससे टायर का प्रेशर कम हो जाता है। कम हवा वाले टायर सड़क पर ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, जिससे इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और माइलेज गिर जाता है।

    माइलेज बेहतर रखने के उपाय

    1. सर्दियों के लिए सही ग्रेड के इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें।
    2. टायर प्रेशर को नियमित रूप से चेक करने के साथ और मेंटेन रखें।
    3. कार की बैटरी को अच्छी स्थिति में और पूरी तरह से चार्ज रखें।
    4. हर मौसम में अच्छी क्वालिटी के फ्यूल का ही इस्तेमाल करें।

    हमारी राय

    सर्दियों में कार का माइलेज कम होना बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल प्रक्रिया है। यह किसी बड़ी खराबी का संकेत नहीं, बल्कि ठंड के मौसम का सीधा असर है। अगर आप समय पर मेंटेनेंस रखें, टायर प्रेशर और इंजन ऑयल पर ध्यान दें, तो इस नुकसान को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। थोड़ी सी समझदारी और देखभाल से आपकी कार सर्दियों में भी बेहतर परफॉर्म करेगी और आपका फ्यूल खर्च भी काबू में रहेगा।