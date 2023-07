क्यों जरूरी है व्हील अलाइनमेंट ? इसका टायर पर क्या होता है असर, यहां पढ़ें डिटेल्स

अगर आप समय पर कार के टायर का अलानइमेंट नहीं कराएंगे तो आपकी राइड क्वालिटी भी खराब होती है। इसके कारण कार को चलाने का अनुभव भी खराब हो जाता है।अगर आप व्हील अलाइनमेंट नहीं करवाएंगे तो कार के टायरों पर भी असर पड़ता है। कई बार टायर किसी एक साइड से जल्दी घिसने लगते हैं। ऐसे में कार के टायर को बदलना पड़ता है जिसमें खर्च हो जाता है।

wheel alignment is very important for car tyres and suspension

