Volkswagen Virtus के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, पढ़ें खबर

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। जर्मनी की वाहन निर्माता Volkswagen की ओर से भारतीय बाजार में बिक्री के लिए Virtus को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से ऑफर की जाने वाली इस मिड साइज सेडान कार के बेस वेरिएंट को अगर खरीदने के लिए दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट की जाती है तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Volkswagen Virtus Price

Volkswagen की ओर से Virtus के बेस वेरिएंट के तौर पर Comfortline को ऑफर किया जाता है। कंपनी इस मिड साइज सेडान कार के बेस वेरिएंट को 11.16 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवा रही है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 11.16 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 1.11 हजार रुपये का रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स, करीब 47 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके अलावा इस पर 11160 रुपये का टीसीएस चार्ज भी देना होगा। जिसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 12.85 लाख रुपये हो जाती है।