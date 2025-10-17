Volkswagen Virtus के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, पढ़ें खबर
Car Finance Plan Volkswagen की ओर से मिड साइज सेडान कार के तौर पर Volkswagen Virtus को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस कार के बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं। तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इस गाड़ी को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। जर्मनी की वाहन निर्माता Volkswagen की ओर से भारतीय बाजार में बिक्री के लिए Virtus को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से ऑफर की जाने वाली इस मिड साइज सेडान कार के बेस वेरिएंट को अगर खरीदने के लिए दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट की जाती है तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Volkswagen Virtus Price
Volkswagen की ओर से Virtus के बेस वेरिएंट के तौर पर Comfortline को ऑफर किया जाता है। कंपनी इस मिड साइज सेडान कार के बेस वेरिएंट को 11.16 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवा रही है। अगर इसे दिल्ली में खरीदा जाता है तो 11.16 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 1.11 हजार रुपये का रजिस्ट्रेशन टैक्स, करीब 47 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। इसके अलावा इस पर 11160 रुपये का टीसीएस चार्ज भी देना होगा। जिसके बाद गाड़ी की दिल्ली में ऑन रोड कीमत 12.85 लाख रुपये हो जाती है।
दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI
अगर फॉक्सवैगन Virtus के बेस वेरिएंट Comfortline को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 11.16 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 11.16 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 17469 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।
कितनी महंगी पड़ेगी Car
अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 10.85 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 17469 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Volkswagen Virtus के बेस वेरिएंट Comfortline के लिए करीब 3.81 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 16.67 लाख रुपये हो जाएगी।
किनसे होता है मुकाबला
Volkswagen की ओर से Virtus को मिड साइज सेडान कार सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Skoda Slavia, Hyundai Verna, Honda City जैसी कारों के साथ होता है।
