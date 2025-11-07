Language
    Volkswagen Virtus Automatic को है खरीदना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी इतनी EMI

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan: फॉक्‍सवैगन की ओर से भारतीय बाजार में मिड साइज सेडान कार के तौर पर Volkswagen Virtus को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस कार को ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं। तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इस गाड़ी को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता फॉक्‍सवैगन की ओर से भारतीय बाजार में मिड साइज सेडान कार के तौर पर Volkswagen Virtus को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस कार के ऑटोमैटिक वेरिएंट को अगर खरीदने के लिए दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट की जाती है तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। 

    Volkswagen Virtus Price

    Volkswagen की ओर से Virtus के बेस वेरिएंट के तौर पर Highline AT को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इकार के ऑटोमैटिक बेस वेरिएंट को 11.16 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवा रही है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 11.16 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 1.11 हजार रुपये का रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स, करीब 47 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके अलावा इस पर करीब 11 हजार रुपये का टीसीएस चार्ज भी देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 12.85 लाख रुपये हो जाती है।

    दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर Volkswagen Virtus के बेस वेरिएंट Highline AT को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 14.52 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 14.52 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 23374 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी Car

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 14.52 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 23374 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Volkswagen Virtus के बेस वेरिएंट Highline AT के लिए करीब 5.10 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 21.63 लाख रुपये हो जाएगी।

    किनसे होता है मुकाबला

    Volkswagen की ओर से Virtus को मिड साइज सेडान कार सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Skoda Slavia, Hyundai Verna, Honda City जैसी कारों के साथ होता है।