Volkswagen Virtus Automatic को है खरीदना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी इतनी EMI

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता फॉक्‍सवैगन की ओर से भारतीय बाजार में मिड साइज सेडान कार के तौर पर Volkswagen Virtus को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस कार के ऑटोमैटिक वेरिएंट को अगर खरीदने के लिए दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट की जाती है तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Volkswagen Virtus Price

Volkswagen की ओर से Virtus के बेस वेरिएंट के तौर पर Highline AT को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इकार के ऑटोमैटिक बेस वेरिएंट को 11.16 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवा रही है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 11.16 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 1.11 हजार रुपये का रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स, करीब 47 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके अलावा इस पर करीब 11 हजार रुपये का टीसीएस चार्ज भी देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 12.85 लाख रुपये हो जाती है।