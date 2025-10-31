Language
    टर्बो इंजन वाली गाड़ी का इस तरह रखें ध्‍यान, तो कभी नहीं जाना पड़ेगा मैकेनिक के पास

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:00 AM (IST)

    ऑटो डेस्‍क के अनुसार, टर्बो इंजन वाली कारों का सही ध्‍यान रखना जरूरी है। टर्बो इंजन सामान्‍य इंजन से ज्‍यादा पावर देता है। स्‍टार्ट करते ही कार को न चलाएं और तेजी से स्‍पीड न बढ़ाएं। इंजन ठंडा होने पर आरपीएम कम रखें। इन बातों का ध्‍यान रखकर आप अपनी टर्बो इंजन वाली गाड़ी को मैकेनिक के पास जाने से बचा सकते हैं।

    टर्बो इंजन वाली कार की कैसे करें देखभाल। जानें डिटेल।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत के साथ ही दुनिया के सभी देशों में कई तरह की तकनीक की कारों के साथ ही लंबे समय से इंजन वाली कारों को उपयोग सबसे ज्‍यादा किया जाता है। सामान्‍य इंजन की जगह ज्‍यादा पावर वाले इंजन के लिए निर्माताओं की ओर से Turbo Engine वाली कारों को भी ऑफर किया जाता है। आप भी टर्बो इंजन वाली कार चलाते हैं तो किस तरह से ऐसी कार का सही तरह ध्‍यान रखा जा सकता है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं।

    क्‍या होता है Tubo Engine

    कार में आमतौर पर सामान्‍य इंजन को ही दिया जाता है लेकिन अगर उसी इंजन से ज्‍यादा पावर चाहिए तो फिर उसमें टर्बो को दिया जाता है। टर्बो के जरिए कम्‍प्रैस्‍ड हवा को इंजन के अंदर तक पहुंचाया जाता है। जिसके बाद कार चलाते हुए ज्‍यादा हवा मिलने लगती है। जिसका फायदा यह होता है कि उसी इंजन से कार का टॉर्क भी बढ़ जाता है और इससे इंजन ज्‍यादा पावर बनाई जा सकती है।

    स्‍टार्ट करते ही न चलाएं कार

    टर्बो इंजन के साथ ही सामान्‍य इंजन वाली कारों को भी स्‍टार्ट करने के तुरंत बाद नहीं चलाना चाहिए। ऐसा करने से इंजन और टर्बो दोनों को ही नुकसान हो सकता है। बंद कार को जब स्‍टार्ट किया जाता है, तो इंजन में अच्‍छी तरह से ऑयल को घूमने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर कार स्‍टार्ट करने के तुरंत बाद ही कार को चलाया जाता है, तो इससे इंजन में ऑयल सही तरह से घूम नहीं पाता, जिससे नुकसान होता है।

    तेजी से न बढ़ाएं स्‍पीड

    टर्बो इंजन वाली कारों में कभी भी तेजी से स्‍पीड को नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, तो इससे इंजन के साथ ही टर्बो को भी लंबे समय में नुकसान होता है। जबकि आप धीरे धीरे स्‍पीड को बढ़ाते हैं, तो कार को ज्‍यादा पावर मिलने के साथ ही टर्बो की उम्र को भी बढ़ाया जा सकता है।

    आरपीएम कम रखें

    अगर कार का इंजन ठंडा हो तो कभी भी ज्‍यादा आरपीएम पर कार को चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से उस समय तो टर्बो के जरिए कार को ज्‍यादा पावर मिल जाएगी लेकिन बाद में टर्बो को बड़ा नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है।