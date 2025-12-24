सर्दियों में कार की विंडस्क्रीन पर जमी धुंध कैसे हटाएं? यहां जानें 5 आसान और असरदार उपाय

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में सर्दियों का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। भले ही हमारे यहां कनाडा या रूस जैसी बर्फबारी न होती हो, लेकिन घना कोहरा विजिबिलिटी को बुरी तरह प्रभावित करता है। हाल के दिनों में हाईवे पर हुए बड़े हादसे इस बात का साफ उदाहरण हैं कि कम दिखाई देना कितना खतरनाक हो सकता है। बाहर का कोहरा जितना खतरनाक है, उतनी ही बड़ी समस्या कार के अंदर से विंडस्क्रीन पर जमने वाली धुंध भी है। इससे सामने का रास्ता धुंधला दिखता है, सामने से आने वाली गाड़ियों की लाइट में ग्लेयर बढ़ता है और छोटी-सी ड्राइव भी तनावपूर्ण हो जाती है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान और भरोसेमंद उपाय अपनाकर इस समस्या से आसानी से निपटा जा सकता है। हम यहां पर आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बता रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप कार के विंडशिल्ड पर जमने वाली धूंध को आसानी से हटा सकते हैं।

1. कार के डीफॉगर और AC का सही इस्तेमाल करें आजकल ज्यादातर कारों में फ्रंट और रियर डिफॉगर (Defogger) दिए जाते हैं। जैसे ही विंडस्क्रीन पर धुंध दिखे, तुरंत डिफॉगर ऑन करें और AC को Fresh Air Mode में चलाएं। AC के जरिए केबिन की नमी बाहर निकलती है, जिससे शीशा जल्दी साफ होता है। ध्यान रखें कि रिसर्कुलेशन मोड (Recirculation Mode) ऑन न रखें, क्योंकि इससे नमी अंदर ही फंसी रहती है। हालांकि गर्म हवा भी धुंध हटाती है, लेकिन ठंडी और डीह्यूमिडिफाइड हवा ज्यादा असरदार होती है।

2. केबिन में सही वेंटिलेशन बनाए रखें विंडस्क्रीन पर धुंध तब जमती है, जब केबिन की गर्म और नम हवा ठंडी कांच की सतह से टकराती है। ऐसे में तापमान और नमी को बैलेंस करना बेहद जरूरी है।

इसके लिए आप हल्का-सा शीशा खोल सकते हैं। अगर आप खिड़की नहीं खोलना चाहते, तो HVAC सिस्टम को वेंटिलेशन मोड में रखें। इससे बिना ठंड महसूस किए केबिन की हवा बैलेंस बनी रहती है और धुंध जमने की संभावना कम हो जाती है।

3. एंटी फॉग सॉल्यूशन का इस्तेमाल करें आजकल बाजार में एंटी फॉग स्प्रे और वाइप्स आसानी से मिल जाते हैं। ये शीशे पर एक पतली परत बना देते हैं, जिससे नमी टिक नहीं पाती। अगर तुरंत कुछ उपलब्ध न हो, तो पानी और सिरके (Vinegar) का हल्का मिश्रण बनाकर कपड़े से विंडस्क्रीन पर पोंछ लें। यह अस्थायी उपाय है, लेकिन अचानक धुंध जमने पर काफी मददगार साबित हो सकता है।

4. विंडस्क्रीन को हमेशा साफ रखें गंदी और धूल भरी विंडस्क्रीन पर नमी जल्दी जमती है। धूल और गंदगी पानी के कणों को पकड़ लेती है, जिससे धुंध और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए सर्दियों में नियमित रूप से अच्छे ग्लास क्लीनर से शीशा साफ करें। साफ विंडस्क्रीन न सिर्फ धुंध कम करती है, बल्कि हल्की बारिश या ओस में वाइपर की परफॉर्मेंस भी बेहतर बनाती है।

5. केबिन की नमी को कंट्रोल करें कार के अंदर नमी बढ़ने के कई कारण गीले जूते, नम मैट, गीले कपड़े और यहां तक कि हमारी सांसें भी होती है। इससे बचने के लिए जल्दी सूखने वाले फ्लोर मैट इस्तेमाल करें। गीली चीजें कार में न रखें। चाहें तो केबिन में सिलिका जेल पैक या छोटा मॉइश्चर एब्जॉर्बर रख सकते हैं। यह छोटे-छोटे कदम केबिन को सूखा रखने में काफी मदद करते हैं।