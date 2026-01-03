पुरानी कार बेचने से पहले अपनाएं ये 7 सीक्रेट ट्रिक्स, तुरंत बढ़ेगी कार की रीसेल वैल्यू

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। अधिकतर कार मालिकों को लगता है कि कार की कीमत समय के साथ बस घटती ही जाती है और इसे बदला नहीं जा सकता। सच्चाई यह है कि प्री-ओन्ड कार मार्केट सिर्फ कार नहीं, बल्कि उसकी स्तिथि को देखकर खरीदार खरीदता है है। जब आप यह सोचते हैं कि अब मुझे अपनी कार ऑनलाइन बेचनी है, तो सही तैयारी से आप कुछ ही दिनों में अपनी कार की रीसेल वैल्यू को अच्छी-खासी बढ़ा सकते हैं। हम यहां आपको बता रहे हैं सात ऐसे सीक्रेट लेकिन असरदार ट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं, जो बिना ज्यादा खर्च के आपकी कार की कीमत बढ़ाने में मदद करेंगी।

1. कार की धुलाई-पॉलिस करवाएं कार इंस्पेक्टर या खरीदार पहले 30 सेकंड में ही मन बना लेता है। सिर्फ बाहर से धुली हुई नहीं, बल्कि प्रोफेशनल डिटेलिंग करवाई गई कार यह दिखाती है कि मालिक कार को लेकर सीरियस है। इंजन बे और डोर जैम्ब्स (दरवाजों के अंदरूनी हिस्से) पर खास ध्यान दें। साफ इंजन बे यह संकेत देता है कि लीकेज जैसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है।

2. सर्विस रिकॉर्ड्स को सही से रखें पूरी सर्विस हिस्ट्री वाली कार पर 10–12% तक ज्यादा दाम मिल सकता है। अगर आपने कार को ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से मेंटेन किया है, तो डिजिटल रिकॉर्ड्स का प्रिंट निकाल लें। सभी सर्विस और रिपेयर बिल्स को तारीख के हिसाब से एक फोल्डर में रखें। इससे भरोसा बढ़ता है और अनसर्टेन्टी कटौती से आपकी कार बचती है।

3. छोटी-छोटी चीजों को नजरअंदाज न करें फ्यूज हुआ केबिन लाइट, घिसे हुए वाइपर, या चरमराता दरवाजा ये छोटी चीजें बड़ी निगेटिव इमेज बना देती हैं। एक हजार से दो हजार रुपये खर्च कर इन छोटी दिक्कतों को ठीक करवा लें। इससे इंस्पेक्शन के समय 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की कटौती से बचा जा सकता है।

4. इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल सही रखें डैशबोर्ड पर जलती हुई Check Engine या एयरबैग वार्निंग लाइट आपकी कार की कीमत को कम कर सकती है। अगर लाइट किसी छोटे सेंसर इश्यू की वजह से जल रही है, तो उसे पहले ही ठीक या रीसेट करवा लें। साफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बेहतर ऑफर दिला सकता है।

5. लुक को रखें फैक्ट्री-स्टॉक जैसा अगर आपने नियोन लाइट, बहुत गहरे शीशे या आफ्टरमार्केट स्पॉइलर लगवाए हैं, तो उन्हें हटाने पर विचार करें। फैक्ट्री-स्टॉक लुक वाली कार ज्यादा लोगों को पसंद आती है और उसकी रीसेल वैल्यू हमेशा बेहतर रहती है।

6. केबिन को सही से करें साफ सिगरेट, पालतू जानवर या नमी की गंध आपकी कार की कीमत को कम कर सकती है। इनकी बदबू छुपाने से बेहतर है उसे पूरी तरह से खत्म करना। एक्टिवेटेड चारकोल बैग या ओजोन ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करें। न्यूट्रल खुशबू वाली कार ज्यादा फ्रेश और नई लगती है।