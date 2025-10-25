नई Tata Tigor को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद देनी होगी कितनी EMI, जानें पूरी डिटेल

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टाटा मोटर्स की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार सेगमेंट में Tata Tigor को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। अगर आप भी Tata Tigor के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं और दो लाख रुपये की डाउनपेमेंट करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

Tata Motors की ओर से Tigor को कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी की एक्‍स शोरूम (Tata Tigor Price) कीमत 5.49 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 22 हजार रुपये आरटीओ और करीब 33 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद Tata Tigor on road price करीब 6.04 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

दो लाख Down Payment के बाद कितनी EMI अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 4.04 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको 9 फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 4.04 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 6499 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी कार अगर आप 9 फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 4.04 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 6499 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Tata Tigor के बेस वेरिएंट के लिए करीब 1.42 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 6.45 लाख रुपये हो जाएगी।