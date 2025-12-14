Tata Tiago EV के बेस वेरिएंट को है घर लाना, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से सबसे सस्‍ती इलेक्ट्रिक कार के तौर पर Tata Tiago EV को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो एक लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

टाटा मोटर्स की ओर से Tiago EV के बेस वेरिएंट को 7.99 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसे दिल्‍ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 8.33 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 7.99 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के अलावा इंश्‍योरेंस के करीब 34 हजार रुपये देने होंगे।

एक लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI अगर इस गाड़ी के EV वाले बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 7.33 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 7.3 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 11793 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी कार अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 7.33 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 11793 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Tiago EV के लिए करीब 2.57 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 10.90 लाख रुपये देंगे।