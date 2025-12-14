Language
    Tata Tiago EV के बेस वेरिएंट को है घर लाना, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan: वाहन निर्माता टाटा मोटर्स की ओर से इलेक्ट्रिक हैचबैक कार सेगमेंट में Tata Tiago EV को ऑफर किया जाता है। इसके बेस वेरिएंट को खरीदकर घ ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से सबसे सस्‍ती इलेक्ट्रिक कार के तौर पर Tata Tiago EV को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो एक लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Tata Tiago EV Price

    टाटा मोटर्स की ओर से Tiago EV के बेस वेरिएंट को 7.99 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसे दिल्‍ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 8.33 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 7.99 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के अलावा इंश्‍योरेंस के करीब 34 हजार रुपये देने होंगे।

    एक लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर इस गाड़ी के EV वाले बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 7.33 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 7.3 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 11793 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी कार

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 7.33 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 11793 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Tiago EV के लिए करीब 2.57 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 10.90 लाख रुपये देंगे।

    किनसे होगा मुकाबला

    टाटा मोटर्स ओर से टियागो ईवी को इलेक्ट्रिक हैचबैक कार सेगमेंट में लाया जाता है। इसे बेहद कम कीमत पर ऑफर किया जाता है। ऐसे में इसका सीधा मुकाबला JSW MG Comet EV और Citroen Ec3 के साथ होता है। इसके अलावा कीमत के मामले में कई कई हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक और एसयूवी सेगमेंट की कारों से भी कड़ी चुनौती मिलती है।