    Tata Sierra Vs Honda Elevate: माइलेज, फीचर्स और कीमत के मामले में किस एसयूवी को खरीदना होगा बेहतर, जानें डिटेल

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:00 AM (IST)

    Tata Sierra Vs Honda Elevate: भारतीय बाजार में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को काफी ज्‍यादा पसंद किया जाता है। टाटा की ओर से हाल में ही सिएरा को लॉन्‍च किया गया है। वहीं इस सेगमेंट में होंडा की ओर से एलीवेट को बिक्री के लिए ऑफर किया जाता है। फीचर्स इंजन और माइलेज के मामले में किस एसयूवी को खरीदने में समझदारी होगी। आइए जानते हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टाटा मोटर्स की ओर से हाल में ही मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Tata Sierra को लॉन्‍च किया गया है। बाजार में इस एसयूवी का सीधा मुकाबला Honda Elevate के साथ होगा। इंजन, माइलेज और फीचर्स के मामले में दोनों में से कौन सी एसयूवी को खरीदना बेहतर विकल्‍प हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Tata Sierra Vs Honda Elevate इंजन

    टाटा मोटर्स की ओर से Tata Sierra एसयूवी को हाल में ही लॉन्‍च किया गया है। इस एसयूवी में निर्माता की ओर से 1.5 लीटर की क्षमता के तीन इंजन का विकल्‍प दिया गया है। जिससे इसे 75.8 किलोवाट की पावर और 139 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसे मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन के विकल्‍प के साथ ऑफर किया गया है।

    वहीं 1.5 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 121 पीएस की पावर और 145 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 6स्‍पीड मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन के विकल्‍प दिए जाते हैं।

    Tata Sierra Vs Honda Elevate फीचर्स

    टाटा की ओर से सिएरा एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इस एसयूवी में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, फ्लश डोर हैंडल, कॉर्नरिंग फॉग लैंप, ट्रिपल स्क्रीन, वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंडस्पॉट मॉनिटरिंग सिस्‍टम, HypAR HUD, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12 स्पीकर के साथ Dolby Atmos ऑडियो सिस्‍टम, Sonic Shaft साउंड बार, 5G कनेक्टिविटी, सेगमेंट में सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स, रियर सनशेड, एयर प्यूरीफायर, कूल्ड ग्‍लोव बॉक्‍स, पावर्ड टेलगेट, टेरेन मोड्स, पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स को दिया गया है।

    वहीं होंडा एलीवेट में एलईडी डीआरएल, एलईडी प्रोजेक्‍टर हेडलाइट्स, एलईडी टेल लैंप, फ्रंट और रियर बंपर पर सिल्‍वर स्क्डि गार्निश, 16 और 17 इंच व्‍हील्‍स, शॉर्क फिन एंटीना, बॉडी कलर्ड डोर मिरर, सिंगल पेन सनरूफ, बेज और ब्‍लैक इंटीरियर, स्‍टेयरिंग माउंटिड ऑडियो कंट्रोल्‍स, स्‍मार्ट की, की-लैस एंट्री, पुश बटन स्‍टॉर्ट/स्‍टॉप, पिंच गार्ड ड्राइवर पावर विंडो, पावर एडजस्‍टेबल मिरर, फुली ऑटोमैटिक क्‍लाइमेट कंट्रोल के साथ मैक्‍स कूल मोड, रियर एसी वेंट, पीएम 2.5 केबिन एयर प्‍यूरीफायर, ऑटो डोर लॉक-अनलॉक, टेलीस्‍कोपिक और टिल्‍ट स्‍टेयरिंग व्‍हील, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्‍टर, 60-40 स्प्लिट सीट, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एंबिएंट लाइट्स, फोल्‍डेबल ग्रैब हैंडल जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।

    Tata Sierra Vs Honda Elevate सेफ्टी फीचर्स

    टाटा की ओर से सिएरा एसयूवी में कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर को ऑफर किया गया है। इस एसयूवी में छह एयरबैग, 20लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल-होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर वाइपर और वॉशर, रियर डिफॉगर, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

    वहीं Honda Elevate में भी छह एयरबैग, ईबीडी, ईएससी, वीएसएम, हिल स्‍टार्ट कंट्रोल, सीएमबीएस, रियर डिस्‍क ब्रेक, सीट बेल्‍ट प्री-टेंशनर्स, थ्री पाइंट सीटबेल्‍ट रिमाइंडर, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज, एडेप्‍टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप, लेन वॉच कैमरा, हिल स्‍टार्ट असिस्‍ट, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, टीपीएमएस, पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, ड्राइवर रियर व्‍यू मॉनिटरिंग सिस्‍टम, Level-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    Tata Sierra Vs Honda Elevate कीमत

    टाटा की ओर से सिएरा को 11.49 लाख रुपये की इंट्रोडक्‍ट्री एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। यह इसके बेस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत है और बाकी वेरिएंट्स की कीमत की जानकारी नहीं दी गई है।

    वहीं Honda Elevate की कीमत 11 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 16.67 लाख रुपये तक है।