Tata Nexon के बेस वेरिएंट को ले आएं घर, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी इतनी EMI

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता टाटा मोटर्स की ओर से बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में Tata Nexon को भी ऑफर किया जाता है। अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं और एक लाख रुपये की डाउनपेमेंट करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी (Tata Nexon Down Payment and EMI) होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

टाटा की ओर से Tata Nexon को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट (Tata Nexon Smart) की एक्‍स शोरूम (Tata Nexon Price) कीमत 7.32 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 56 हजार रुपये आरटीओ और करीब 33 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद Tata Nexon on road price करीब 8.22 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

एक लाख Down Payment के बाद कितनी EMI अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 7.22 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको 9 फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 7.22 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 11736 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी कार अगर आप 9 फीसदी की ब्‍याज दर के साथ 7.22 साल के लिए सात लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 11736 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Tata Nexon के लिए करीब 2.63 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 10.85 लाख रुपये हो जाएगी।