Tata Curvv EV Vs MG Windsor EV: बैटरी, रेंज, फीचर्स और कीमत में किस इलेक्ट्रिक गाड़ी को खरीदना होगा समझदारी

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की मांग लगातार बढ़ रही है। जिसे देखते हुए कई कंपनियों की ओर से बेहतरीन फीचर्स वाली कारों को ऑफर किया जा रहा है। Tata की ओर से Curvv EV को ऑफर किया जाता है। इस ईवी का सीधा मुकाबला MG की Windsor EV से होता है। दोनों इलेक्‍ट्रिक कारों के बीच बैटरी, रेंज, फीचर्स और कीमत में किसे खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्‍प (Tata Curvv EV Vs Tata Curvv EV) साबित हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Tata Curvv EV Vs MG Windsor EV फीचर्स Tata Curvv EV में शॉर्क फिन एंटीना, बॉडी कलर्ड बंपर, एलईडी डीआरएल, एलईडी हेडलाइट, पैनोरमिक सनरूफ, 17 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, पियानो ब्‍लैक इंटीरियर, 26.03 सेमी डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, एडजस्‍टेबल ड्राइवर सीट, एयर प्‍यूरीफायर, ऑटो हेडलैंप, क्रूज कंट्रोल, फॉलो मी हेडलैंप, पावर विंडो, रेन सेंसिंग वाइपर, वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम जैसे फीचर्स मिलते हैं।

वहीं MG Windsor EV में एलईडी प्रोजेक्‍टर हैडलैंप, एलईडी डीआरएल, 17 और 18 इंच के टायर, फ्लश डोर हैंडल, ग्‍लास एंटीना, क्रोम फिनिश विंडो बेल्‍टलाइन, नाइट ब्‍लैक इंटीरियर के साथ गोल्‍डन टच हाईलाइट्स, लैदर पैक के साथ डैशबोर्ड, ड्राइवर आर्मरेस्‍ट, डोर ट्रिम, स्‍टेयरिंग व्‍हील दिया गया है। एंबिएंट लाइट्स, रियर एसी वेंट्स, पीएम 2.5 फिल्‍टर, 10.1 इंच टच डिस्‍प्‍ले, सात और 8.8 इंच का डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, 15.6 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, यूएसबी चार्जर पोर्ट, वायरलैस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, 6 स्‍पीकर और 9 स्‍पीकर इनफिनिटी ऑडियो सिस्‍टम का विकल्‍प, पैनोरमिक सनरूफ, एयरो लाउंज सीट्स, वेंटिलेटिड सीट्स, 6वे पावर एडजस्‍टेबल ड्राइविंग सीट, स्‍मार्ट एंट्री सिस्‍टम, स्‍मार्ट स्‍टार्ट सिस्‍टम, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक टेंपरेचर कंट्रोल, वायरलैस स्‍मार्टफोन चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Tata Curvv EV Vs MG Windsor EV रेंज Tata Curvv EV में 45 kWh और 55 kWh क्षमता की दो बैटरी के विकल्‍प मिलते हैं। जिसे 0-100 फीसदी चार्ज करने में घंटे का समय लगता है। कर्व में लगी मोटर से इसे 110 किलोवाट की पावर और 215 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जिससे इसे 0-100 किलोमीटर की स्‍पीड पकड़ने में 8.6 सेकेंड लगते हैं। सिंगल चार्ज में इसको 502 किलोमीटर की रेंज मिलती है।

वहीं MG Windsor EV में कंपनी की ओर से 38 kWh की क्षमता की बैटरी को दिया गया है। जिसे 0-100 फीसदी चार्ज करने में 13.8 घंटे का समय लगता है। फास्‍ट चार्जर के जरिए इसे 55 मिनट में 0-80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। विंडसर ईवी में परमानेंट सिंकोरियस मोटर दी गई है जिससे 136 पीएस की पावर और 200 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जिससे इसे 331 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।