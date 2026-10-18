दशहरा पर Tata Cars पर आई अब तक की सबसे बड़ी छूट, Curvv EV पर मिल रहा ₹3.35 लाख का डिस्काउंट

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन में नई कार खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए Tata Cars ने अक्टूबर में अपनी कई कारों पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर पेश किए हैं। नवरात्रि और दशहरा के दौरान कारों की खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए कंपनी पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक कारों पर अलग-अलग फायदे दे रही है। इन ऑफर्स में कंज्यूमर बेनिफिट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी रिवॉर्ड और स्क्रैपेज बेनिफिट शामिल हैं। आइए जानते हैं कि टाटा की किस कार पर कितनी छूट मिल रही है और इन ऑफर्स में क्या-क्या शामिल है।

कार का मॉडल अधिकतम बेनिफिट Tata Tiago Petrol/CNG (प्री-फेसलिफ्ट) ₹35,000 Tata Tigor ₹30,000 Tata Altroz CNG ₹55,000 Tata Altroz Petrol/Diesel ₹35,000 Tata Punch EV Long Range ₹1.45 लाख Tata Punch EV Medium Range ₹1.25 लाख Tata Punch EV Smart ₹95,000 Tata Nexon ICE Petrol Manual (चुनिंदा वेरिएंट) ₹75,000 Tata Nexon ICE CNG ₹60,000 Tata Nexon ICE Petrol (चुनिंदा वेरिएंट) ₹55,000 Tata Nexon ICE Diesel (चुनिंदा वेरिएंट) ₹20,000 Tata Nexon EV ₹45,000 Tata Curvv ICE (गैर-X वेरिएंट) ₹1.25 लाख Tata Curvv ICE X वेरिएंट ₹20,000 Tata Curvv EV (गैर-X वेरिएंट) ₹3.35 लाख Tata Curvv EV Creative ₹2.85 लाख Tata Curvv EV X वेरिएंट ₹65,000 Tata Harrier ICE ₹45,000 Tata Safari ICE ₹45,000 Tata Harrier EV Fearless/Empowered ₹2.75 लाख Tata Sierra ICE Petrol/Diesel ₹30,000 Tata Punch ICE - Tata Aeries - Tata Tiago और Tigor पर छूट कंपनी की एंट्री-लेवल हैचबैक Tata Tiago के प्री-फेसलिफ्ट पेट्रोल और CNG वेरिएंट पर अक्टूबर में 35,000 रुपये तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इस ऑफर में 15,000 रुपये का कंज्यूमर बेनिफिट और 5,000 रुपये की OEM सहायता शामिल है। इसके अलावा ग्राहक अपनी पात्रता के अनुसार 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस या 15,000 रुपये का स्क्रैपेज बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। Tata Tigor पर अक्टूबर के दौरान 30,000 रुपये तक के फेस्टिव बेनिफिट दिए जा रहे हैं। इसमें 15,000 रुपये का कंज्यूमर बेनिफिट शामिल है।

Tata Altroz पर छूट Tata Altroz पर मिलने वाला डिस्काउंट इसके फ्यूल टाइप के अनुसार अलग-अलग है। कंपनी की ओर से Altroz के CNG वेरिएंट पर 55,000 रुपये तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। वहीं, पेट्रोल और डीजल वेरिएंट पर अधिकतम 35,000 रुपये तक की छूट मिल रही है।

Tata Punch EV पर फेस्टिव ऑफर्स Tata Punch के इलेक्ट्रिक वर्जन Punch EV पर ग्राहकों को आकर्षक बेनिफिट दिए जा रहे हैं। प्री-फेसलिफ्ट Punch EV के Long Range वेरिएंट पर 1.45 लाख रुपये तक की छूट उपलब्ध है। Punch EV के Medium Range वेरिएंट पर 1.25 लाख रुपये तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। वहीं, इसके Smart वेरिएंट पर अधिकतम 95,000 रुपये तक का फायदा दिया जा रहा है।

यह भी पढ़ें- दशहरा पर Maruti Victoris पर ₹1.65 लाख तक की छूट, Swift, Wagon R और Alto K10 पर भी मिल रहे हैं डिस्काउंट Tata Nexon पर छूट Tata Nexon के पेट्रोल, डीजल और CNG वेरिएंट पर अक्टूबर में अलग-अलग डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध हैं। चुनिंदा पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट पर 75,000 रुपये तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। CNG वेरिएंट पर अधिकतम 60,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा, चुनिंदा पेट्रोल वेरिएंट पर 55,000 रुपये तक और डीजल वेरिएंट पर 20,000 रुपये तक के बेनिफिट उपलब्ध हैं।

Tata Nexon EV पर छूट Tata Nexon EV पर अक्टूबर के दौरान 45,000 रुपये तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। इसमें 10,000 रुपये का ग्रीन बोनस शामिल है। इसके अलावा ग्राहक पात्रता के अनुसार 25,000 रुपये का एक्सचेंज बेनिफिट या 35,000 रुपये का स्क्रैपेज बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं।

Tata Curvv ICE पर छूट Tata Curvv के ICE यानी पेट्रोल और डीजल मॉडल पर भी इस फेस्टिव सीजन में आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं। कंपनी के अनुसार, Curvv के गैर-X वेरिएंट पर 1.25 लाख रुपये तक के बेनिफिट उपलब्ध हैं। इस पैकेज में 30,000 रुपये का कंज्यूमर बेनिफिट और 50,000 रुपये का लॉयल्टी रिवॉर्ड शामिल है। इसके अलावा, पात्र ग्राहकों को 40,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस या 45,000 रुपये का स्क्रैपेज बेनिफिट मिल सकता है। इन सभी लाभों के आधार पर गैर-X वेरिएंट पर अधिकतम 1.25 लाख रुपये तक का फायदा बताया गया है। Curvv के X वेरिएंट खरीदने वाले ग्राहकों के लिए भी ऑफर मौजूद है। इन वेरिएंट पर 20,000 रुपये का लॉयल्टी बेनिफिट दिया जा रहा है।

यह भी पढ़ें- Maruti Suzuki की कारों पर बंपर डिस्टकाउंट, फेस्टिव सीजन में ₹85,000 तक की मिल रही छूट Tata Curvv EV पर भी डिस्काउंट Tata Cars के अक्टूबर फेस्टिव ऑफर्स में Curvv EV सबसे ज्यादा बेनिफिट पाने वाली कार है। कंपनी इसके X ट्रिम को छोड़कर अन्य वेरिएंट पर 3.35 लाख रुपये तक के फेस्टिव डिस्काउंट दे रही है। Curvv EV Creative वेरिएंट पर 2.85 लाख रुपये तक के बेनिफिट उपलब्ध हैं। दूसरी ओर, X वेरिएंट पर अधिकतम 65,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।

Tata Harrier और Safari पर छूट Tata Harrier के ICE वेरिएंट पर अक्टूबर में 45,000 रुपये तक के फेस्टिव बेनिफिट उपलब्ध हैं। इस पैकेज में 10,000 रुपये का कंज्यूमर बेनिफिट शामिल है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक पात्रता के अनुसार 25,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस या 35,000 रुपये का स्क्रैपेज बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं।

Tata Safari के ICE मॉडल पर भी Harrier की तरह 45,000 रुपये तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। इसमें 10,000 रुपये का कंज्यूमर बेनिफिट और पात्रता के आधार पर 25,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस या 35,000 रुपये का स्क्रैपेज बेनिफिट शामिल है। Tata Harrier EV पर भी बेनिफिट Tata Harrier EV के Fearless और Empowered वेरिएंट पर अक्टूबर में 2.75 लाख रुपये तक के बेनिफिट उपलब्ध हैं। कंपनी के इस ऑफर पैकेज में एक लाख रुपये की OEM सहायता शामिल है। इसके साथ ग्राहकों को 50,000 रुपये का एक्सचेंज बेनिफिट या 75,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस मिल सकता है। इसके अलावा, 50,000 रुपये तक का लॉयल्टी बेनिफिट भी इस पैकेज का हिस्सा है। इस तरह Harrier EV के पात्र Fearless और Empowered वेरिएंट पर अधिकतम 2.75 लाख रुपये तक के लाभ दिए जा रहे हैं।