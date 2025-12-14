Language
    खुशखबरी नहीं, खतरा भी हो सकती है Sunroof, होते हैं ये बड़े नुकसान, कहीं आपको बाद में पछताना न पड़ जाए

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:00 AM (IST)

    देश में सनरूफ वाली कारों का क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। इनके रखरखाव में मुश्किल आती है और लंबे समय तक उपयोग न करने पर पार्ट्स खराब ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में बड़ी संख्‍या में लोग नए फीचर्स के साथ नई कारों को खरीदते हैं। जिनमें सबसे ज्‍यादा पसंद किया जाने वाले फीचर में से एक सनरूफ भी है। लोगों को इस फीचर के साथ कार खरीदना भले ही पसंद हो लेकिन इस फीचर से कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। ऐसे कौन से नुकसान हैं जो सनरूफ वाली कार में हो सकते हैं। हम आपकको इस खबर में बता रहे हैं।

    रखरखाव में मुश्किल

    सनरूफ या पैनोरमिक रूफ जैसे फीचर को ज्‍यादातर लोग कार खरीदने के बाद कुछ दिनों तक ही उपयोग करते हैं। जिसके बाद लंबे समय तक इस फीचर का उपयोग अधिकतर लोग अपनी कार में नहीं करते। लंबे समय तक कार में इस फीचर का उपयोग न करने पर इसके कई पार्ट कुछ समय बाद खराब हो जाते हैं, जिसे ठीक करवाने में समय और पैसे दोनों खर्च करने पड़ते हैं।

    कार में ज्‍यादा रहता है तापमान

    सनरूफ या पैनोरमिक रूफ जिन भी कारों में दिया जाता है। वह अन्‍य कारों के मुुकाबले ज्‍यादा गर्म रहती हैं। गर्मियों के दौरान मेटल रूफ होने के कारण तापमान का केबिन में कम असर होता है। लेकिन, सनरूफ या पैनोरमिक रूफ में सिर्फ कांच का उपयोग किया जाता है। इस कारण केबिन का तापमान काफी तेजी से बढ़ जाता है।

    ईंधन की खपत में बढ़ोतरी

    सनरूफ या पैनोरमिक रूफ वाली कारों में अन्‍य कारों के मुकाबले ईंधन की खपत भी ज्‍यादा हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्‍योंकि इस फीचर के साथ आने वाली कारों में धूप तेज पड़ती है और केबिन के तापमान को सामान्‍य करने के लिए एसी को ज्‍यादा क्षमता से काम करना पड़ता है। जिसमें ईंधन की खपत ज्‍यादा हो जाती है।

    कीमत होती है ज्‍यादा

    सामान्‍य कार के मुकाबले कंपनियों की ओर से इस तरह के फीचर्स को बेस वेरिएंट में नहीं दिया जाता। कंपनियां सनरूफ या पैनोरमिक रूफ को ज्‍यादातर अपर मिड और टॉप वेरिएंट्स में ही ऑफर करती हैं। जिस कारण इस फीचर के साथ कार को खरीदने पर हजारों रुपये ज्‍यादा देने पड़ते हैं।