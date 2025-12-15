Language
    Renault Triber के Automatic वेरिएंट को ले आएं घर, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan: भारतीय बाजार में Renault की ओर से बजट एमपीवी के तौर पर Renault Triber को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इसके AMT वेरिएंट को खरीदने का म ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में Renault की ओर से बजट एमपीवी सेगमेंट में नई Renault Triber को ऑफर किया जाता है। रेनो की इस गाड़ी के AMT वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो एक लाख रुपये की Down Payment देने के बाद कितने रुपये की EMI पर घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Renault Triber Price

    Renault की ओर से Triber को बजट एमपीवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इसके AMT वेरिएंट की एक्‍स शोरूम (Renault Triber Emotion AMT Price) कीमत 8.38 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 59 हजार रुपये आरटीओ और करीब 37 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद Renault Tiber AMT on road price करीब 9.35 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

    एक लाख Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर आप इस गाड़ी के AMT वेरिएंट को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 8.35 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको 9 फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 8.35 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 13431 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी। 

    कितनी महंगी पड़ेगी कार

    अगर आप 9 फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 8.35 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 13431 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Renault Triber AMT के लिए करीब 2.93 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 12.28 लाख रुपये हो जाएगी।

    किनसे होता है मुकाबला

    Renault की ओर से Triber को कंपनी बजट एमपीवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से इस गाड़ी का बाजार में सीधा मुकाबला Maruti Ertiga, Kia Carens जैसी बजट एमपीवी कारों के साथ होता है। इसके अलावा इसे एंट्री लेवल सेगमेंट की एसयूवी से भी चुनौती मिलती है।