Renault Kwid के बेस वेरिएंट को है घर लाना, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी देनी होगी EMI
Car Finance Plan: भारत में रेनो की ओर से हैचबैक सेगमेंट में Renault Kwid को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इसके बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो इसके लिए एक लाख रुपये की Down Payment देने के बाद कितने रुपये महीने की EMI देनी (Renault Kwid Down Payment and EMI) होगी। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में रेनो की ओर से हैचबैक सेगमेंट में Renault Kwid को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। निर्माता की इस गाड़ी को पेट्रोल के साथ ऑफर किया जाता है। अगर आप इसको पेट्रोल इंजन के साथ बेस वेरिएंट के साथ खरीदने का मन बना रहे हैं, तो एक लाख रुपये की Down Payment देने के बाद कितने रुपये की EMI पर घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Renault Kwid Price
रेनो की ओर से हैचबैक कार के तौर पर Renault Kwid को ऑफर किया जाता है। इसके बेस वेरिएंट के तौर पर RXE को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम (Renault Kwid Price) कीमत 4.30 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्ली में खरीदा जाता है तो करीब 17 हजार रुपये आरटीओ और करीब 23 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद Renault Kwid on road price करीब 4.70 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।
एक लाख Down Payment के बाद कितनी EMI
अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 3.70 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको 9 फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 3.70 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 5954 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।
कितनी महंगी पड़ेगी कार
अगर आप 9 फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 3.70 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 5954 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Renault Kwid के लिए करीब 1.30 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब छ लाख रुपये हो जाएगी।
किनसे होता है मुकाबला
Renault की ओर से Kwid को कंपनी हैचबैक कार के तौर पर ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से इस गाड़ी का बाजार में सीधा मुकाबला Maruti Alto K10, Maruti Celerio, Maruti S-Presso, Maruti Wagon R जैसी कारों के साथ होता है।
