Renault Kiger Facelift Vs Toyota Taisor: फीचर्स, इंजन, माइलेज और कीमत के मामले में किस एसयूवी को खरीदना होगा बेहतर

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की सबसे ज्‍यादा मांग रहती है। इस सेगमेंट में सभी निर्माताओं की ओर से अपने उत्‍पादों की बिक्री की जाती है। रेनो की ओर से भी इस सेगमेंट में हाल में ही काइगर फेसलिफ्ट को लॉन्‍च किया गया है। इस एसयूवी का मुकाबला Toyota Taisor के साथ होगा। इंजन, फीचर्स, माइलेज और कीमत के मामले में दोनों में से किस एसयूवी को खरीदना आपके लिए ज्‍यादा बेहतर विकल्‍प (Renault Kiger Facelift Vs Toyota Taisor) साबित हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Renault Kiger Facelift Vs Toyota Taisor फीचर्स रेनो की ओर से काइगर को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के फेसलिफ्ट में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इसमें एलईडी हेडलाइट, एलईडी फॉग लैंप, एलईडी टेल लाइट, ब्‍लैक रूफ रेल, 16 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, टर्बो वेरिएंट में रेड ब्रेक कैलिपर, ड्यूल टोन इंटीरियर, स्‍टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्‍ट, एंबिएंट लाइट, सात इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट, वायरलैस फोन चार्जर, पुश बटन स्‍टार्ट, आठ इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, 360 डिग्री कैमरा, वायरलैस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, टीपीएमएस जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं।

वहीं टोयोटा टाइजर में एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, ऑटो हेडलैंप, कनेक्टिड एलईडी टेल लाइट, रियर वाइपर और वॉशर, स्किड प्‍लेट, शॉर्क फिन एंटीना, ड्यूल टोन एक्‍सटीरियर और इंटीरियर, फैब्रिक सीट, टिल्‍ट और टेलीस्‍कोपिक स्‍टेयरिंग व्‍हील, इलेक्‍ट्रिकली एडजस्‍टेबल ओआरवीएम, पुश बटन स्‍टार्ट/स्‍टॉप, की-लैस एंट्री, स्‍टेयरिंग माउंटिड कंट्रोल्‍स, हाइट एडजस्‍टेबल ड्राइवर सीट, रियर एसी वेंट, फुटवेल इलूमिनेशन, 22.86 सेमी इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, आर्किमिस ऑडियो सिस्‍टम, एपल कार प्‍ले, एंड्राइड ऑटो, चार स्‍पीकर, दो ट्वीटर, हेड-अप डिस्‍प्‍ले, 360 डिग्री कैमरा जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।