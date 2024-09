PUC Certificate: कैसे बनता है गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, क्या हैं इसका ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोसेस

How to get PUC Certificate कार बाइक या फिर कोई भी मोटर व्हीकल को चलाने के लिए PUC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके बिना गाड़ी चलाने पर चालान भी कटता है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने का तरीका बता रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है PUC सर्टिफिकेट पाने का पूरा प्रोसेस।