गर्मियों में सड़क क्यों दिखती गीली जैसी, क्या होती है पीछे की वजह

Why do the Roads Look Wet From a Distance गर्मी के मौसम में सड़क पर चलने पर ऐसा लगता है कि पानी लगा हुआ है। ऐसा अक्सर मृगमरीचिका के वजह से होता है। यह अधिकतर रेगिस्तानसड़क और खेतों में देखने के लिए मिलता है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको मृगमरीचिका के होने के पीछे के कारणों के बारे में बता रहे हैं।