ORVMs मिरर में पास की चीज दूर क्यों दिखाई देती है? इसपर लिखी चेतावनी का मतलब क्या होता है, यहां जानें सभी जवाब

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। रोड पर चलते समय कार को तो आपने देखी ही होगी, वहीं अगर आप ड्राइव करते हैं तो इस चीज से जरूर वाकिफ होंगे कि साइड में एक मिरर होता है जिसके कारण पास की चीजें दूर दिखाई देती है अगर आपने इस चीज को नोट किया होगा तो आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि इस मिरर में पास की चीज दूर क्यों दिखाई देती है।

"Object in the mirror are closer than it appear"

अगर आपने कभी कार चलाते समय ORVMs (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) में दिखने वाली चीजों पर ध्यान दिया होगा तो आपको सच में कुछ अजीब लगा होगा। दरअसल ORVMs में पास की चीज दूर नजर आती है। जबकि वो चीज पास में ही होती है। वहीं इसको लेकर ORVMs पर एक चेतावनी भी लिखी होती है। "Object in the mirror are closer than it appear", अगर अपने ध्यान से मिरर को देखा होगा तो ये भी जरूर पढ़ा होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज आप शीशे में देख रहे हैं वह इतनी दूर नहीं है बल्कि पास ही है लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं चलिए आपको इसके पीछे की वजह से वाकिफ कराते हैं।

डिजाइन इसके पीछे का कारण ?

इसके पीछे का कारण इसका डिजाइन है या कहे तो इसका बनावट। आपको बता दें अधिकतर कारों में ORVMs के लिए Convex Mirrors का इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा शीशा होता है, जिसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस लाइट के सोर्स की तरफ उभरा हुआ होता है। आपको और आसान भाषा में समझाएं तो मिरर का वो एरिया बाहर की साइड उभरा हुआ होता है , जहां से लाइट टकराकर वापस लौट आती है। जिसके कारण लाइट मिरर पर पड़ने के बाद अधिक बिखर जाती है। जिसके कारण मिरर अधिक जगह और चीजों को दिखा पाता है। सेफ्टी के लिहाज से ये काफी जरूरी है।

पास की चीज दूर और छोटी दिखाई देती है

इसका सिर्फ एक नुकसान है की इसमें पास की चीज दूर और छोटी दिखाई देती है। आपको बता दें Convex Mirrors में चीजों के छोटा दिखने को मिनिफिकेशन कहा जाता है। जिसके कारण मिरर में छोटी दिखाई देती है।