Kia Sonet के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, पढ़ें खबर
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में Kia की ओर से एसयूवी सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। अगर आप भी निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली कॉम्पैक्ट साइज एसयूवी Kia Sonet के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं और दो लाख रुपये की डाउनपेमेंट करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।
Kia Sonet Price
Kia की ओर से Sonet के बेस वेरिएंट के तौर पर HTE को ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम (Kia Sonet HTE Price) कीमत 7.30 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्ली में खरीदा जाता है तो करीब 51 हजार रुपये आरटीओ और करीब 40 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद Kia Sonet HTE on road price करीब 8.21 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।
दो लाख Down Payment के बाद कितनी EMI
अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट HTE को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 6.21 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको 9 फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 6.21 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 10090 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।
कितनी महंगी पड़ेगी कार
अगर आप 9 फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 6.21 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 10090 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Kia Sonet HTE के लिए करीब 2.26 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 10.47 लाख रुपये हो जाएगी।
किनसे होता है मुकाबला
Kia की ओर से Sonet HTE को निर्माता कॉम्पैक्ट साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर करती है। इस गाड़ी का बाजार में सीधा मुकाबला Mahindra XUV 3XO, Tata Punch, Maruti Brezza, Hyundai Venue जैसी बेहतरीन SUV के साथ होता है।
