Kia Seltos vs Hyundai Creta: किसका टॉप वेरिएंट ज्यादा फीचर-लोडेड, किसे खरीदना फायदेमंद?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। All-New Kia Seltos के सभी वेरिएंट की कीमतों का खुलासा कर दिया गया है। यह सेगमेंट की सबसे लंबी मिडसाइज SUV बन गई है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Hyundai Creta, Tata Sierra, Maruti’s Victoris and Grand Vitara और Toyota Hyryder से देखने के लिए मिलेगा। हम यहां पर आपको नई किआ सेल्टॉस की तुलना हुंडई क्रेटा से कर रहे हैं। साथ ही बता रहे है कि दोनों (Kia Seltos vs Hyundai Creta) के टॉप वेरिएंट में से कौन-सा ज्यादा फीचर्स के साथ आता है? यह भी बता रहे हैं किसे खरीदने में ज्यादा फायदा होगा?

दोनों SUVs की कीमत में मामूली अंतर है। दोनों ही करीब एक ही रेंज में आती है। सेल्टॉस की शुरुआती कीमत क्रेटा से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन टॉप वेरिएंट में क्रेटा ज्यादा महंगी हो जाती है। बजट के हिसाब से दोनों ही कारें लगभग बराबर है।

New Kia Seltos vs Hyundai Creta: डायमेंशन्स

डायमेंशन्स Kia Seltos Hyundai Creta लंबाई (मिमी) 4,460 4,330 चौड़ाई (मिमी) 1,830 1,790 ऊंचाई (मिमी) 1,635 1,635 व्हीलबेस (मिमी) 2,690 2,610 ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) 200 190 बूट स्पेस (लीटर) 447 433 व्हील साइज (इंच) 16–18 16–18

नई किआ सेल्टॉस को नए K3 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है है, जिसकी वजह से इसका साइज पहले से बड़ा हो गया है। सेल्टॉस लंबाई, चौड़ाई, व्हीलबेस और ग्राउंड क्लियरेंस में क्रेटा से आगे है। सेल्टॉस का बूट स्पेस 227 लीटर है, जबकि क्रेटा का 433 लीटर है। इसका सीधा फायदा केबिन स्पेस और लॉन्ग ड्राइव के दौरान मिलने वाले कम्फर्ट में मिलता है।

New Kia Seltos vs Hyundai Creta: एक्सटीरियर

एक्सटीरियर फीचर्स New Kia Seltos GTX (A) Hyundai Creta King हेडलाइट्स मल्टी-बीम LED मल्टी-बीम LED LED DRLs हां हां फॉग लाइट्स हां (फ्रंट और रियर) नहीं टेल-लैंप्स LED LED पडल लैंप्स नहीं हां सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स नहीं हां ऑटो हेडलाइट्स और वाइपर्स हां हां इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs हां (ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ) हां (ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ) व्हील्स 18-इंच अलॉय 18-इंच अलॉय फ्लश डोर हैंडल्स हां नहीं रूफ रेल्स हां हां रियर स्पॉइलर हां हां रिमोट इंजन स्टार्ट हां हां कलर ऑप्शंस सिंगल-टोन और डुअल-टोन सिंगल-टोन और डुअल-टोन

टॉप वेरिएंट की तुलना करें तो नई सेल्टॉस कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो क्रेटा में नहीं मिलते है। इन फीचर्स में ऑटो-डिप्लॉयिंग फ्लश डोर हैंडल, फ्रंट और रियर फॉग लैंप्स शामिल है। वहीं, हुंडई क्रेटा के टॉप वेरिएंट में पडल लैंप्स, सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स मिलते हैं। दोनों में 18-इंच अलॉय व्हील्स, LED हेडलाइट्स, पैनोरमिक सनरूफ और रिमोट इंजन स्टार्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन सेल्टॉस का डिजाइन ज्यादा मॉडर्न और बोल्ड लगता है।

New Kia Seltos vs Hyundai Creta: इंटीरियर

इंटीरियर फीचर्स New Kia Seltos GTX (A) Hyundai Creta King डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 12.3-इंच 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन 12.3-इंच 10.25-इंच HVAC स्क्रीन 5.0-इंच उपलब्ध नहीं सीट अपहोल्स्ट्री टू-टोन लेदरेट टू-टोन लेदरेट एंबिएंट लाइटिंग 64-कलर LED लाइटिंग हां एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो हां (वायरलेस) हां (वायरलेस) ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ड्यूल ज़ोन (रियर वेंट्स के साथ) ड्यूल ज़ोन (रियर वेंट्स के साथ) सनरूफ ड्यूल-पैन पैनोरमिक ड्यूल-पैन पैनोरमिक ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट पावर्ड (लंबर एडजस्ट के साथ) पावर्ड ड्राइवर सीट मेमोरी फंक्शन हां हां वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स हां हां स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट्स हां (60:40) हां (60:40) रियर आर्मरेस्ट हां (कप होल्डर्स के साथ) हां (कप होल्डर्स के साथ) रियर सनशेड्स हां हां वायरलेस चार्जर हां हां (फ्रंट और रियर) ऑडियो सिस्टम 8-स्पीकर Bose ऑडियो सिस्टम 8-स्पीकर Bose ऑडियो सिस्टम पुश-बटन स्टार्ट हां हां टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग हां हां कनेक्टेड कार टेक हां (Kia Connect) हां (Hyundai Bluelink) OTA सॉफ्टवेयर अपडेट्स हां हां USB Type-C पोर्ट्स हां (4 पोर्ट्स) हां (3 पोर्ट्स)

नई सेल्टॉस का केबिन काफी प्रीमियम है। इसमें तीन डिजिटल स्क्रीन है, जिसमें 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3-इंच टचस्क्रीन और 5-इंच अलग HVAC टच स्क्रीन शामिल है। क्रेटा में HVAC के लिए अलग से स्क्रीन नहीं मिलती है। नई सेल्टॉस में 64-कलर एंबिएंट लाइटिंग, ड्राइवर सीट में पावर्ड लंबर सपोर्ट और मेमोरी फंक्शन, ‘रिलैक्सेशन पोज़िशन’ (ऑटोमैटिक वेरिएंट में), 4 USB Type-C पोर्ट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं, हुंडई क्रेटा में फ्रंट और रियर दोनों के लिए वायरलेस चार्जर, प्रीमियम बोस ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।

New Kia Seltos vs Hyundai Creta: सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी फीचर्स New Kia Seltos GTX (A) Hyundai Creta King एयरबैग्स 6 6 ABS के साथ EBD हां हां ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स हां हां इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) हां हां ट्रैक्शन कंट्रोल हां हां हिल-होल्ड असिस्ट हां हां TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) हां हां पार्किंग सेंसर्स हां (फ्रंट और रियर) हां (फ्रंट और रियर) 360-डिग्री कैमरा हां हां ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स हां हां इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हां (ऑटो-होल्ड फंक्शन के साथ) हां (ऑटो-होल्ड फंक्शन के साथ) डैशकैम हां हां ऑटो-डिमिंग IRVM हां हां लेवल 2 ADAS हां हां

सेफ्टी फीचर्स में दोनों ही एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती है। दोनों में ही 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और Level 2 ADAS फीचर्स दिए गए हैं।

New Kia Seltos vs Hyundai Creta: ड्राइव और परफॉर्मेंस

ड्राइव फीचर्स New Kia Seltos GTX (A) Hyundai Creta King ड्राइव मोड्स हां (Eco, Normal, Sport) हां (Eco, Normal, Sport) टेरेन मोड्स हां (Sand, Mud, Snow) हां (Sand, Mud, Snow) पैडल शिफ्टर्स हां हां ऑटो इंजन स्टॉप-स्टार्ट नहीं हां

ड्राइविंग से जुड़े फीचर्स में दोनों काफी हद तक समान है। दोनों में ही ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट ड्राइव मोड मिलते हैं। साथ ही सैंड, मड और स्नो टेरेन मोट्स भी समान मिलते हैं। दोनों में ही पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। हुंडई क्रेटा में ऑटो इंजन स्टार्ट-स्टॉप फीचर दिया गया है, जबकि नई सेल्टॉस में यह फीचर नहीं मिलता है।

कौन-सी SUV ज्यादा फीचर-लोडेड है?

New Kia Seltos का GTX (A) वेरिएंट, Hyundai Creta King वेरिएंट से थोड़ा आगे निकलता है। खासतौर पर इसके डिजिटल डिस्प्ले, एंबिएंट लाइटिंग और ड्राइवर सीट से जुड़े फीचर्स इसे ज्यादा टेक-फोकस्ड SUV बनाते हैं। जहां Creta संतुलित पैकेज और फ्यूल-सेविंग फीचर्स पर फोकस करती है, वहीं नई Seltos ज्यादा मॉडर्न डिजाइन, बड़ी स्क्रीन और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आती है।