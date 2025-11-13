New Hyundai Venue Vs Renault Kiger: इंजन, माइलेज, फीचर्स और कीमत के मामले में किस एसयूवी को खरीदना होगा बेहतर विकल्प, जानें डिटेल
New Hyundai Venue Vs Renault Kiger: भारतीय बाजार में Compact SUV सेगमेंट के वाहनों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हुंडई की ओर से इस सेगमेंट में हाल में ही नई जेनरेशन वेन्यू को लॉन्च किया गया है। जिसका मुकाबला कुछ समय पहले लॉन्च हुई रेनो काइगर फेसलिफ्ट के साथ होगा। इंजन, माइलेज, फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से किस एसयूवी को खरीदना बेहतर विकल्प हो सकता है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की सबसे ज्यादा मांग रहती है। इस सेगमेंट में हुंडई की ओर से हाल में ही नई जेनरेशन वेन्यू को लॉन्च किया गया है। इस सेगमेंट में नई जेनरेशन वेन्यू का सीधा मुकाबला रेनो काइगर फेसलिफ्ट के साथ होगा। इन दोनों एसयूवी में कितना दमदार इंजन मिलता है। किस तरह के फीचर्स मिलते हैं। किस कीमत पर इनको ऑफर किया जाता है। इनमें से किस एसयूवी को खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्प (New Hyundai Venue Vs Renault Kiger) हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
New Hyundai Venue Vs Renault Kiger फीचर्स
हुंडई की ओर से हाल में ही नई जेनरेशन वेन्यू को लॉन्च किया गया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें ट्वीन हॉर्न LED DRLs और क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स, होराइजन LED पोजिशनिंग लैंप और रियर होराइजन LED टेल लैंप, डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल और ब्रिज टाइप रूफ रेल्स, सिग्नेचर C-पिलर गार्निश और इन-ग्लास Venue एम्बलम, मसल्ड व्हील आर्च और डायमंड-कट 16-इंच अलॉय व्हील्स, डुअल 12.3-इंच की कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले, डुअल-टोन (डार्क नेवी और डव ग्रे) लेदर सीट्स, 2-स्टेप रियर सीट्स और इलेक्ट्रिक 4-वे ड्राइवर सीट, रियर AC वेंट्स और विंडो सनशेड, कॉफी-टेबल सेंट्रल कंसोल और मून व्हाइट एम्बियंट लाइटिंग, D-कट स्टेरिंग व्हील और प्रीमियम लेदर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स को दिया गया है।
वहीं Renault Kiger में में एलईडी हेडलाइट, एलईडी फॉग लैंप, एलईडी टेल लाइट, ब्लैक रूफ रेल, 16 इंच अलॉय व्हील्स, टर्बो वेरिएंट में रेड ब्रेक कैलिपर, ड्यूल टोन इंटीरियर, स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट, एंबिएंट लाइट, सात इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट, वायरलैस फोन चार्जर, पुश बटन स्टार्ट, आठ इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, वायरलैस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, टीपीएमएस जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं।
New Hyundai Venue Vs Renault Kiger इंजन
हुंडई की वेन्यू में निर्माता की ओर से कई इंजन के विकल्प दिए गए हैं। इसमें पेट्रोल के दो इंजन विकल्प दिए गए हैं। जिनमें 1.2 लीटर एमपीआई पेट्रोल इंजन है, जिससे इसे 61 किलोवाट की पावर और 114.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगी। इस इंजन के साथ सिर्फ पांच स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है।
वहीं रेनो की काइगर में निर्माता की ओर से एक लीटर नेचुरल एस्पिरेटिड और टर्बो इंजन का विकल्प दिया है। इसके नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन से इसे 72 पीएस की पावर और 100 पीएस की पावर और टर्बो इंजन से 96 पीएस की पावर और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इस इंजन को मैनुअल, एएमटी (AMT) और सीवीटी (CVT) ट्रांसमिशन के विकल्प के साथ पेश किया गया है।
New Hyundai Venue Vs Renault Kiger कीमत
हुंडई की ओर से नई जेनरेशन वेन्यू को भारत में 7.89 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 15.69 लाख रुपये है।
वहीं Renault Kiger को 5.76 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 10.34 लाख रुपये है।
